Feli Donose, schimbare de look. Artista și-a surprins fanii cu cea mai recentă transformare

"Am să îi rămân veșnic fidelă inimii mele. Asta mi-am promis dintotdeauna și este ( cred ) singură promisiune pe care mi-am respectat-o SFÂNT și negreșit! Mi-am promis în noaptea de Crăciun că în anul ce vine am să mă echilibrez emoțional și nu am să mai pierd energie. Anul ăsta a fost bucurie pentru că mi-a dat Dumnezeu timp să mă bucur de familie dar altfel, a fost un haos. Greu. Pentru când nu am putut să stau dreapta și m-am judecat, mă iert. Lista mea de intenții pentru anul 2021 se scrie mâine seară. Abia aștept să pun pixul pe foaie!🌎✨ Fie că podurile pe care le ardem acum în final de an să ne lumineze calea. Amin! #eusuntfeli #feidinpoveste"

