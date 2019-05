Fenomenala transformare a lui Fuego! A slăbit 20 de kilograme și are o coafură de nerecunoscut. Imagini în premieră cu artistul

Fuego șochează. Ultima sa apariție e de-a dreptul incredibilă. Transformarea artistului a surprins pe toată lumea, iar explicația pentru felul în care arată este și mai interesantă pentru cei care-l admiră.

Paul Surugiu (42 ani) a investit de-a lungul timpului mii de euro în hainele sale de scenă, din respect pentru publicul din ţară, dar şi de peste hotare. Poartă costumaţii demne de gală, cu pelerine cu cristale Svarowski, dar nici în viaţa privată nu stă rău. Îşi asortează ţinutele cu accesorii de firmă, iar cel mai mult îi plac cele de la Louis Vuitton. Dragi îi sunt geanta şi rucsacul în valoare de 2.000 de euro fiecare. Acum, a recurs la o schimbare de look, iar fanii au apreciat transformarea sa. “Nu mi-am schimbat înfăţişarea radical, doar că sunt într-o perioadă în care încerc să am grijă mare la felul în care arăt. E un aspect important al vieţii mele şi trebuie să am mare atenţie cu felul în care apar în faţa oamenilor. Asta nu ţine doar de artist, ci şi de omul simplu! Eu am ajuns la 43 de ani, dar am acest avantaj, al aspectului meu mult mai tânăr. Sunt un fel de Cliff Richard ce nu-şi arată cu exactitate vârsta. Încerc să-mi ţin sub control numărul de kilograme şi alimentaţia. Încerc să am grijă cum mă îmbrac şi să-mi aleg hainele potrivite pentru mine, statura şi silueta mea. Este esenţial să nu purtăm haine strâmte dacă nu arătăm ca atare. Şi e la fel de important, de multe ori, să avem simţul penibilului şi să ne dăm seama când arătăm în regulă şi când nu. Aici nu mă refer la vestimentaţiile de scenă, care în cazul meu sunt mult mai extravagante, dar în conformitate cu ceea ce fac în scenă, totul făcând parte dintr-un concept atent gândit”, a mărturisit Fuego pentru jurnaliștii de la Click.