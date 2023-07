Fetițele Danei Roba, confesiunea ce poate schimba tot cursul anchetei. Ce au dezvăluit copilele. Ultimul mesaj a stârnit reacții

Răsturnare neașteptată de situație în cazul Danei Roba. Fetițele celebrului make-up artist din România au făcut o dezvăluire ce poate schimba tot cursul anchetei.

La începutul lunii iunie, Dana Roba a fost atacată de soț cu multiple lovituri de ciocan și aceasta s-a zbătut la limita dintre viață și moarte. Acum, după ce a fost externată din spital, femeia și-a luat fetițele acasă, însă acestea au făcut o confesiune ce poate răsturna cursul anchetei.

Fetițele Danei Roba, confesiunea ce poate schimba tot cursul anchetei. Ce au dezvăluit copilele

Dana Roba, unul dintre cei mai cunoscuți make-up artiști din România și fosta iubită a lui Nicolae Guță, a fost atacată cu bestialitate de soțul său, despre care anchetatorii au spus că și-a premeditat fapta. Bărbatul s-a năpustit asupra ei și i-a dat mai multe lovituri de ciocan. Femeia a fost apoi dusă de urgență la spital și prognostisticul a fost inițial rezervat.

După ce a fost operată și s-a recuperat, femeia a fost externată și aceasta s-a dus și și-a luat fetițele de la socrii. La scurt timp după, în cursul zilei de duminică, Dana Roba a publicat pe contul său de Instagram un mesaj la care fanii au reacționat imediat:

„Mâine la 17:00, voi aperea la @acces_directoficial pentru a va dezvălui toate detaliile despre acest incident macabru care m-a lăsat mutilata pentru toată viața. Având răni in suflet cât și fizice. In acest timp m-au salvat fetițele mele și gândul ca nu le pot lasa sa trăiască fără mama. Am încredere in justiție și cred ca orice judecător care va judeca acest caz, va fii empatic cu întreaga situație și îmi va înțelege durerea, traumele, cicatricile cu care voi lupta ani de zile. Când am fost după fete am avut încă un șoc cand fetițele mi-au povestit ca au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru au lăsat cicatrici și traume in sufletul fetelor mele care vor avea nevoie ani buni de considere psihologice. Ma voi prezenta cu capul sus la fiecare termen de judecată, ca toată lumea sa vadă ce a putut sa facă acest monstru”, a scris Dana Roba.

Așadat, fetițele dețin informații importante despre acest caz și dezvăluirile lor pot schimba complet cursul anchetei.