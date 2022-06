Fiica lui Beyonce și Jay-Z, Blue Ivy, rușinată de gesturile tatălui ei la un meci. Ce reacția a avut fetița

Blue Ivy și tatăl ei, Jay-Z, au fost surprinși de fotografi în primul rând din tribună la finala NBA, iar artistul în vârstă de 52 ani a vrut să arate că e foarte mândru de fiica lui și o iubește enorm. În timp ce tatăl ei era afectuos cu ea, Blue Ivy s-a arătat rușinată de gesturile tatălui său care a luat-o în brațe și încerca să o pupe.

Blue Ivy, pusă într-o situație rușinoasă de către Jay-Z

Atunci când camera din terenul de baschet s-a focusat asupra lor, Jay-Z a luat-o de gât de Blue Ivy și zâmbea la cameră. Între timp, Blue Ivy se împotrivea, spunându-i tatălui ei că îi strică coafura, potrivit Page Six.

“Nu părul meu!”

Rapperul în vârstă de 52 ani, câștigător al premiului Grammy, a strâns-o și mai tare în brațe pe fiica lui și a sărutat-o pe obraz, făcându-o pe micuță să se simtă rușinată.

Deși are doar 10 ani, Blue Ivy are deja o personalitate puternică și se comportă ca o adevărată domnișoară. Micuța a purtat o pereche de pantaloni negri, un tricou negru și o geacă de piele. Tatăl ei, care mai are acasă o pereche de gemeni, pe Rumi și Sir, în vârstă de 5 ani, a purtat o ținută similară, tot neagră, asortându-se cu fiica lui mai mare.

Ce spune Jay-Z despre viitorul fiicei sale mai mare

Jay-Z și Blue Ivy ies adesea la meciuri de baschet, fiind foarte apropiați. De curând, ei au fost fără Beyonce într-o excursie la Disneyland.

Într-un podcast pentru The Shop Interrupted, Jay-Z a povestit că fiica lui cea mare, Blue Ivy, nu e prea impresionată de tatăl ei și cariera acestuia. Rapper-ul își amintea că el a fost sunat să afle că va fi pe Hall of Fame, iar fiica lui nu a avut nicio reacție, nici măcar nu l-a felicitat, pentru că e obișnuit cu succesele lui.

Când a venit vorba despre cariera pe care i-o prezice micuței, Jay-Z a spus că nu pune presiune pe ea să le urmeze exemplul părinților ei.

“Cred că se simtă iubită e cel mai important lucru de are nevoie un copil. Ce se întâmplă dacă copilul meu nu vrea să fie în industria muzicii sau în sport? Nu am nicio idee momentan. Atâta timp cât copilul tău se simte sprijinit și iubit, orice altceva e posibil”, spune Jay-Z.

