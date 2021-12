Beyonce și fiicele sale, Blue si Rumi, impecabile în cel mai recent pictorial.Cum arată mezina familiei, în prima sa campanie

Clipul publicitar le prezintă pe Beyonce (40 ani) și pe fiicele sale, Blue Ivy (9 ani) și Rumi (4 ani), în calitate de modele pentru colecție, pentru cea mică, fiind prima apariție. Pe la jumătatea clipului, cele trei apar în haine asortate, în ținute în carouri alb-negru.

"Halls of Ivy", o campanie cu atitudine și cu mesaj, precum toate campaniile lui Beyonce alături de copiii ei

Întreaga poveste a campaniei denotă o atitudine pozitivă în care primează calitatea, confortul și muzica bună.

Imaginea celor prezenți în clip, precum și a hainelor și micilor detalii este impecabilă, iar unul dintre versurile melodiei de pe fundal confirmă exact stilul artistei "It feels good to be me"/ "Mă simt bine în pielea mea".

Noua colecție va fi lansată pentru 24 de ore exclusiv pe site-ul brandului Adidas, pe 9 decembrie, după care, pe 10 decembrie va fi lansată la nivel global, potrivit publicației People.

Imaginea care a făcut deliciul fanilor este o fotografie, din clip, în care artista apare ținând-o pe Rumi în brațe, în timp ce Blue Ivy apare într-o ipostază mai interesantă, ținând o minge de fotbal în brațe.

Pe lângă cele două fete ale cântăreței, în clipul de prezentare mai apar și Natalia, fiica jucătorului american de baschet Kobe Bryant, care și-a pierdut viața în ianuarie, anul trecut.

Beyonce are obiceiul ca, la sfârșitul fiecarui an, să facă un fel de retrospectivă cu imagini ale copiilor ei și să urce filmulețul pe site-ul său.

Însă, pe lângă acest lucru, artista nu se ferește să-și include copiii în proiectele sale. În luna august a acestui an, ea l-a inclus și pe fiul său, Sir (4 ani) în campania de promovare a colecției tematice rodeo-cowboy, semnată Ivy Parc X Adidas.

În clip, Beyonce este, din nou, asortată cu copii, de data aceasta în ținute de culoare albastră. În luna ianuarie, Beyonce a apărut alături de fiica cea mare, Blue Ivy, în campania de promovare a colecției capsulă "Icy Park", din care a făcut parte și modelul american, Hailey Bieber, soția cântărețului Justin Bieber.

Cu ceva timp în urmă, chiar și mama artistei a făcut deliciul fanilor când a urcat pe platforma de socializare Instagram, un filmuleț cu Blue Ivy, despre care a avut doar cuvinte pline de dragoste și mândrie.

