Beyonce și Jay-Z, într-o vacanță de vis pe yachtul de 500 milioane de dolari al lui Jeff Bezos. În ce ipostaze s-au fotografiat

Beyonce, celebra artistă în vârstă de 40 ani, și soțul ei, Jay-Z, în vârstă de 51 ani, își petrec vacanța fastuasă pe yachtul de 500 milioane de dolari al lui Jeff Bezos, în timp ce toate vedetele s-au focusat să fie prezente la Met Gala în ținute de lux.

Beyonce și Jay-Z, vacanță de lux pe yacht în sudul Franței

Paparazzi i-au surprins pe yachtul lui Jeff Bezos, în Mediterană, pe Coasta de Azur, în sudul Franței. Fotografii i-au fotografiat în timp ce luaseră o pauză de la relaxarea de pe iaht și au decis să se plimbe cu jet-ski-ul, potrivit Daily Mail.

Atât Beyonce, cât și Jay-Z au purtat pe deasupra costumelor de baie veste de salvare. Beyonce a purtat un costum de baie bej, care i-a pus în valoare formele și silueta de invidiat, chiar și după două nașteri, și un kaftan de aceeași culoare. Jay-Z a purtat un tricou alb, un short alb și o pereche de ochelari de soare negri.

Cele două staruri și-au petrecut câteva zile de relaxare pe unul dintre yachturile lui Jeff Bezos care este și unul dintre cele trei cele mai mari yachturi din lume.

Beyonce, cu un trup de zeiță la 40 ani

După ce și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 7 ani, cariera ei a ajuns la apogeu în anii ’90, iar treptat toate piesele pe care le-a lansat au ajuns hit-uri. Beyonce este una dintre cele mai mari artiste ale lumii, devenind un etalon de frumusețe.

După 2 nașteri, dintre care una dintre sarcini a fost cu gemeni, Beyonce are o siluetă de excepție, știind mreu cum să își pună atuurile fizice în valoare.

Beyonce a ajuns una dintre artistele care au vândut cele mai multe discuri din lume, ajungând la impresionantul număr de 118 milioane de CD-uri vândute. Celebra cântăreață este prima artistă care a urcat pe primul loc în topul Billboard 200 cu primele șase albume ale ei de studio.

Beyonce și povestea ei de dragoste cu Jay-Z

Relația ei cu artistul Jay-Z a început în 2002 când cei doi cântăreți au început colaborarea pentru albumul lui The Blueprint 2: The Gift & The Curse.

Cei doi cântăreți s-au căsătorit în 2008. După ce în 2010 Beyonce a suferit foarte mult din cauza unui avort spontan, în 2011 artista a rămas însărcinată. În 2012, Beyonce a născut-o pe fiica lor Blue Ivy. În 2017, cântăreața a fost extrem de încântată când a rămas însărcinată din nou, de această data cu gemeni, Sir și Rumi