Fiica lui Connect-R a fost la un pas să își piardă viață, la un an după ce s-a născut. Prin ce clipe grele a trecut artistul

Maya, fiica lui Connect-R, a fost la un pas să își piardă viață după ce s-a născut. Artistul și fosta soție, Misha, au trecut prin clipe grele cu micuța lor care a fost salvată de medicii din Israel.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și radiază de veselie, puțini sunt cei care știu faptul că Ștefan Relu Mihalache, pe numele de scenă Connect-R, a trecut prin momente delicate după ce s-a născut fiica lui.

Venirea pe lume a Mayei i-a adus multă bucurie artistului, însă o situație imprevizibilă a transformat fericirea lui în depresie și neputință. Micuța concurentului de la „Te cunosc de undeva!” și a fostei sale soții, Misha, a fost la un pas să își piardă viața.

Connect-R a suferit foarte mult atunci când medicii i-au spus diagnosticul fetiței sale. Maya s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care se complicaseră, iar cântărețul nu a stat prea mult pe gânduri și a luat măsurile necesare pentru a o salva.

Cum a fost Maya, fiica lui Connect-R, la un pas să își piardă viața după ce s-a născut. Ce a făcut artistul pentru a-și vedea micuța bine

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ștefan Relu Mihalache, aka Connect-R, este un tată implicat și responsabil. Acesta și-a dorit foarte mult un copil, fapt pentru care nașterea fiicei sale a fost o binecuvântare.

La doar un an de când a venit pe lume, Maya a început să se simtă rău din cauza unui vaccin. Starea de sănătate a micuței s-a agravat, ajungând să fie intubată. Connect-R a sperat până în ultima clipă că își poate salva fata, lucru care s-a și întâmplat.

Concurentul de la „Te cunosc de undeva!” a hotărât să apeleze la ajutorul medicilor din Israel. După ce Maya s-a vindecat, artistul s-a luptat cu depresia.

„S-a îmbolnăvit de la un vaccin, când a făcut vaccinul de 1 an, pe fondul unei otite, i-a scăzut imunitatea aproape de 0, era intubată, ne-a nenorocit, și atunci practic a început momentul meu de depresie”, a mărturisit Connect-R într-un podcast, potrivit viva.ro.

„Acolo, când am aflat că e posibil să o pierd sau că nu va mai fi ca înainte, am trăit cea mai mare frică de când eram eu până în momentul acela. O frică și o adrenalină atât de mare care m-au ajutat să aduc doctori din Israel ca fata să se vindece, dar ea, imediat cum s-a vindecat, adrenalina a trecut, iar eu am picat cu puls 41, cu perfuzii, într-o depresie cruntă, care părea că nu se mai termină niciodată. Mă tăvăleam la propriu pe jos de dureri emoționale.

Nici măcar să fi înțeles de ce, cum a fost atunci la substanțe interzise. Dar nu cred că întâmplător prin 2008 mi-am tatuat pe mână un citat de la Ioan Gură de Aur care spunea că Darul de a suferi e mai mare decât darul de a primi, pentru că de fiecare dată când suferi, Dumnezeu îți rămâne dator”, a mai adăugat cântărețul, conform sursei citate.