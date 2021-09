Asia Express, 19 septembrie 2021. Connect-R a avut parte de o criză de spondiloză cervicală. Ce a făcut pentru a scăpa de dureri

Cea de-a doua zi din sezoul 4 Asia Express a fost una plină de peripeții încă de la primele ore ale dimineții. Concurenții s-au confruntat cu situații tensionate și au întâmpinat probleme pe parcursul cursei.

Cosmin și Eliza Natanticu au câștigat Jocul de Amuletă, motiv pentru care nu au mai intrat în cursă altături de celelalte echipe. Pentru a câștiga imunitatea, cei doi au fost nevoiți să meargă la Assos, fiind destinația finală pentru toți concurenții.

Prima probă a cuplurilor a fost una plină de suspans și discuții aprinse. Aceștia a trebuit să memoreze o adresă și numele unei persoane, însă nu s-au descurcat atât de bine pe cât se așteptau ei.

Competiția a fost una aprigă, iar unele echipe s-au confruntat cu momente delicate. Connect-R a avut parte de o criză de spondiloză cervicală, însă a știut cum să gestioneze situația.

Ce a făcut Connect-R pentru a scăpa de durerie provocate de spondiloză cervicală

După ce au reușit să facă rost de săculețul pe care trebuia să îl ia din bazarul Aynali Çarşi, Connect-R și Shift au plecat spre următoarea destinație, însă au avut parte de un eveniment neprevăzut.

În timp ce căutau mașină, Connect-R a avut parte de o criză de spondiloză cervicală.

"Oboseala își spunea cuvântul, nu mai înțelegeam nimic, nici unde să mă uit, nici pe unde să o iau. La un moment dat fac o criză de spondiloză cervicală ", a dezvăluit artistul.

"Mă doare cervicala foarte tare. Maica mea, vai, vai, vai, vai.", a mai adăugat el.

Shift s-a oferit să își ajute colegul și i-a cerut să își bage câteva lucruri din rucsac la el. Connect-R a vrut să arunce sacul de dormit, însă colegul său l-a îndemnat să nu facă asta și să îl bage la el în rucsac.

"Este important să avem sacii de dormit cu noi. Nu este cea mai bună opțiune să dormi la cort, dar nu se știe niciodată.", a mărturisit Shift.

Pentru a scăpa de durere, artistul a decis să își golească rucsacul.

"Și am luat tot ce mi-am luat de acasă: pătură, pernă, cearșaf, haine, pijamale. Am luat și le-am pus într-un colț, poate le găsește un amărât. Nu mai pot, sunt fără haine, are Domnul grijă de mine.", a mai zis Connect-R.

