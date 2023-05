Connect-R a recunoscut că a consumat substanțe interzise. Dezvăluiri emoționante despre cum a reușit să renunțe

Connect-R a vorbit recent despre o perioadă grea din viața personală, amintindu-și de vremea în care consuma substanțe interzise. Artistul a recunoscut că a avut acest viciu și a punctat că a decis să aducă în discuție acest lucru pentru a-i ajuta pe cei aflați în aceeași situați sî renunțe la substanțele care le pot distruge viața.

Citește și: Connect-R se retrage din muzică, după 25 de ani de activitate. Mesajul artistului: „Viața nu e doar turneu, aplauze și bani”

Cum a reușit să treacă Connect-R peste dependența de substanțele interzise

Cântărețul a dezvăluit că și-a găsit forța interioară pentru a scăpa de aceste probleme cu ajutorul spiritualității, dar și grație unui eveniment important din viața sa: nașterea fiicei sale. Connect-R are o poveste de viață cel puțin impresionantă, iar fanii artistului au aflat de curând și care a fost cea mai dificilă perioadă pe care acesta a trăit-o. Connect-R a recunoscut că timp de patru ani a consumat substanțe interzise zilnic, mai exact în perioada 2009-2014.

„Am început să consum droguri, timp de patru ani, din 2009. Începusem să dau de bani, cocaină, femei… Astea erau la ordinea zilei. Practic, începusem să mă autodistrug, zilnic consumam droguri. Slavă Domnului că m-am oprit la timp! Apartenența la grupul select al celor care fac bani din muzică mi-a transmis: „Haide, fă-o și tu!”. Consumul de droguri a dus la degradarea mea.

Hai, cocaina pe masă! Consumăm cele mai scumpe droguri. Sănătatea începea să-mi fie afectată, apăruseră depresiile, anxietățile… Cum mi-am revemit? Am cunoscut-o pe Mihaela, Misha, fosta mea soție. Când am cunoscut-o, mă drogăm… Când Mihaela a rămas însărcinată, se pregătea să nască, am renunțat la absolut tot. Am pus stop, pur și simplu, drogurilor și femeilor. Fetița care urma să se nască m-a determinat să mă las de droguri. Conștiința mi-a spus: Gata, vine copilul”, a dezvăluit Connect-R.

Connect-R a scris și o carte autobiografică în care a povestit parcursul său, mărturisind că substanțele ilegale au început la un moment dat să îi afecteze din plin viața. Cu toate acestea, cântărețul a trecut mai departe, s-a lăsat de acest viciu, iar în prezent se bucură de o familie frumoasă și o carieră de succes.

La câțiva ani de la vindecare, Connect-R a făcut un pas important și a decis să împărtășească cele mai dificile perioade prin care a trecut cu tinerii care sunt în asentimentul săi. Artistul a scris o carte în care a așternut pe hârtie toate greutățile prin care a trecut, pentru a fi o lecție pentru cei ce se regăsesc.

Conștient că există mulți tineri care trec prin aceleași probleme, cântărețul a explicat cum a reușit să își găsească drumul spre spiritualitate, care l-a eliberat de problemele cu substanțele interzise.

„Este mai mult decât o spovedanie acolo. Dacă a fost ceva ce nu am simțit, curajul sau asumarea necesară să vorbesc cu presa, atunci toate aceste lucruri le veți găsi în cartea asta. Experiențele mele, revelațiile mele și concluzii din ce am trăit eu. Aș îndemna lumea să iasă din ceea ce eu numesc acvariu, adica religie, și să intre în spiritualitate”, a declarat Connect-R, la Antena Stars, despre cartea sa.

Citește și: Care e motivul pentru care Misha nu și-a mai refăcut viața amoroasă, după divorțul de Connect-R: „Nu înseamnă mare lucru”

Connect-R a fost în depresie după nașterea fiicei sale

Totodată, Connect-R a vorbit despre un alt moment dificil prin care a trecut. Deși și-a dorit să devină tată, așteptând-o cu nerăbdare pe fiica lui, Maya, să vină pe lume, faptul că a început o nouă viață, cu noi responsabilități, l-a dezechilibrat pe artist, potrivit Spynews.ro.

Acesta a dezvăluit că s-a simțit vulnerabil, în special în perioadele în care fiica lui se îmbolnăvea, iar gândurile negative l-au pus la pământ. Respectivele stări de neliniște au prins contur, treptat, și au ajuns să îi creeze depresia, potrivit spuselor cântărețului. Din fericire, artistul a depășit momentul, iar acum încearcă să îi îndrume și pe cei care trec prin aceleași probleme greu de gestionat.

Doina Teodoru, Irena Boclincă, Angel Popescu și Ionuț Rusu în ediția specială iUmor ▶ Vezi acum, în AntenaPLAY