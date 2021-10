Fiica lui Paul Walker s-a căsătorit. Cum arată bărbatul care i-a devenit soț lui Meadow

Ea a publicat un filmuleț cu imagini de la nuntă. Meadow a decis că este timpul să ducă la un alt nivel relația relația cu Louis Thornton-Allan, după o logodnă de două luni. Vogue scrie că nunta a avut loc la începtul acestei luni, dar nu se știe data exactă.

Fiica lui Paul Walker s-a căsătorit

La scurt timp după de Meadow a publicat filmulețul, soțul ei a comentat la postare și a scris că sunt uniți pentru totdeauna. Nașul lui Meadow, co-starul lui Paul din Fast & Furious, Vin Diesel, este cel care a dus-o la altar pe tânăra de 22 de ani.

La ceremonie, care a avut loc în Republica Dominicană, a fost prezentă și actrița Jordana Brewster și a fost văzută îmbrățișând mireasa într-una dintre imaginile din clip.

Meadow a declarat pentru Vogue că pandemia le-a afectat planurile de nuntă și lista de invitați: "Familia lui Louis nu a putut participa. O mulțime de prieteni apropiați pe care îi considerăm parte din familie nu au putut participa din cauza restricțiilor de călătorie."

Pentru eveniment, mireasa a purat o rochie Givenchy Haute Couture personalizată. Fiica lui Paul Walker și-a confirmat logodna în luna august tot pe rețelele sociale și tot atunci le-a arătat fanilor și inelul primit de la Louis Thornton-Allan.

Meadow este fiica lui Walker cu Rebecca Soteros, o iubită. Aceasta a trăit cu mama ei în Hawaii timp de 13 ani înainte de a se muta în California cu Walker în 2011. Avea doar 15 ani când tatăl ei a fost murit la vârsta de 40 de ani într-un accident de mașină, în luna noiembrie a anului 2013.

Cine e și cum arată Louis Thornton-Allan

Louis este actor de profesie.

În luna iunie a acestui an, Meadow Walker a apărut pe covorul roșu la premiera filmului F9, ultima pelicula din francize din care și regretatul ei tată, Paul Walker.

De asemenea, Meadow a comemorat 20 de ani de la debutul francizei Fast & Furios și a postat pe Instagram un poster cu tatăl ei din primul film, potrivit publicației People.

Șocul decesului său a fost cu atât mai mare atunci când fanii au aflat că Paul Walker are o fiică. Meadow Walker a rămas fără tată la vârsta de doar 15 ani. Acum, tânăra s-a transformat într-o domnișoară în toată regula. Meadow Walker are acum 22 de ani și se laudă cu o frumusețe debordantă. Superba brunetă are trăsături de model și cei mai frumoși ochi albaștri, moștenire de la celebrul său tată. Meadow Walker vrea să devină un model celebru, iar fanii sunt impresionați de frumusețea ei.

Meadow Walker este foarte activă în mediul online, acolo unde este apreciată de milioane de oameni. Contul său de Instagram depășește 2 milioane de urmăritori, dovadă că Meadow face senzație cu imaginile pe care le distribuie.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express