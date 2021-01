Fiica lui Răzvan Simion, apariție încântătoare pe Instagram. Cum s-a fotografiat Ianca

Citește și: Îi place să trăiască periculos. Ipostaza neobișnuită în care s-a lăsat pozat Dani Oțil de Crăciun: ”Să facem loc pentru sarmale”

Răzvan Simion a avut o relație cu Lidia Buble. Cum s-a înțeles artista cu cei doi copii ai prezentatorului

În perioada relației cu prezentatorul de la Neatza Lidia Buble a mărturisit că s-a înțeles foarte bine cu fiica și fiul lui Răzvan:

'Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Suntem ca două surori (n.r. Lidia și Ianca). Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii', povestea Lidia Buble la Interviurile VIVA! în anul 2018.

Răzvan Simion și Lidia Buble au pus capăt unei relații de 5 ani

În 2020 Lidia și Răzvan s-au despărțit, iar prezentatorul a postat pe Instagram un mesaj emoționant în care a precizat că artista nu mai era fericită lângă el.

Citește și: Răzvan, Dani, Ramona și Florin au împodobit brăduții de Crăciun: Am făcut poza cu trepiedul, nu s-a găsit vecin!

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept.