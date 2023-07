Fiica lui Virgil Ianțu a împlinit 18 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis tatăl său, chiar în ziua majoratului

Jasmine, fiica lui Virgil Ianțu a împlinit 18 ani! Tânără este acum o adevărată adolescentă și a petrecut alături de prietenii săi până dimineață

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY