Fiica mijlocie a lui Gigi Becali a ajuns în Instanță. Ce spune patronul FCSB despre Alexandra: „Sunt bani de semințe pentru mine”

Alexandra Becali a ajuns în Instanță. Fiica lui Gigi Becali, care deține o firmă în imobiliare, susține că a fost păcălită și a refuzat să plătească o datorie de 50.000 de euro.

Alexandra Becali deține o firmă de imobiliare, care a construit 2 blocuri în valoare de 20 de milioane de euro, situate în Nordul Bucureștiului. Fiica cea mijlocie a lui Gigi Becali este implicată acum într-un proces, după ce a fost acuzată că nu și-ar fi plătit o datorie de 50.000 de euro. Gigi Becali spune că s-a oferit să o ajute pe fiica lui cu cei 50.000 de euro, considerând a fi o sumă infimă pentru el, însă Alexandra a refuzat, susținând că a fost păcălită. Așadar, Alexandra Becali a preferat să ajungă în Instanță.

Gigi Becali spune că fiica lui nu vrea să-și plătească datoria, pentru că „a fost furată”.

Cum a reacționat Gigi Becali când Alexandra Becali a ajuns în Instanță

„S-a spus că firma lui Becali e în faliment. Păi, aia e firma fetei mele. Are patrimoniu de 20 de milioane de euro și o datorie de 50.000, pe care nu vrea s-o plătească pentru că a fost furată. S-a zis că e faliment! Păi, dacă firma are active două blocuri care costă 20 de milioane? Aia e firma fetei mele, Alexandra.

Nu are cum să fie în faliment. Au înșelat-o unii cu 50.000, se judecă. Nu vrea să-i plătească. Am zis: «Hai, mă, tată, să-i dăm banii!». «Nu vreau, m-au înșelat, să spună judecătorul». Au cerut insolvența.

Cum poate să creadă cineva că vreo firmă în care e implicată fata mea, familia mea, poate să intre în faliment pentru 50.000, care sunt bani de semințe pentru mine?”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Ce a spus patronul care a chemat-o în Instanță pe Gigi Becali

Patronul firmei de construcții care cere 50.000 de euro de la fiica lui Gigi Becali a oferit și el un punct de vedere.

„Chestia asta este de un an de zile. Am făcut toată lucrarea acolo, s-a făcut situația de lucrări, s-a acceptat toată situația. S-au pus facturile, nu a zis nimeni nimic. După un timp, nu a mai vrut să ne plătească. Li s-a părut lor că le-am luat prea mult. Noi am construit și la domnul Dragomir, cu aceeași treabă, aceeași bani, nu am păcălit pe nimeni, ne-am făcut treaba. Chiar din contră, noi am luat șantierul când arăta ca după război”, a declarat Ionuț Deac pentru cancan.ro.

Am văzut că domnul Becali a zis că ăștia sunt bani de semințe. Păi, să ne plătească atunci. Noi nu am înjurat, nu am jignit, vrem doar ca munca să fie plătită. Am preluat șantierul de la bun început, în care a fost un haos, știe toată lumea. Noi am făcut tot lucrul. Ea nu ne-a zis «m-ați înșelat, m-ați furat»… Pur și simplu nu ne-a mai răspuns la telefon și s-a închis tot. A dispărut! Am vorbit cu avocatul lor, dar el nu prea știa ce se întâmplă. Chiar am muncit acolo. Am ținut la această lucrare, ne-am gândit la o colaborare. Noi suntem o firmă mai mică, nu suntem milionari ca ei, dacă muncim, trebuie să ne plătească. Păi, dacă sunt bani de semințe, de ce nu ne plătești? Nu au niciun drept să nu ne plătească. Munca este făcută, semnată de inginerii lor. Ne-au cerut să stornăm facturile… Păi, cum să facem așa ceva? Plătiți-ne!”, a concluzionat patronul firmei de construcții.