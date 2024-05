Fiul Addei și al lui Cătălin Rizea a ajuns la spital: „Suntem de 3 zile internați”. Ce s-a întâmplat cu el și cum se simte acum

În urmă cu trei zile, Adda a ajuns la spital cu fiul ei și al lui Cătălin Rizea la spital. Ce s-a întâmplat cu Alexuțu și cum se simte acum.

Adda și Cătălin Rizea au trecut prin clipe grele în ultimele trei zile. Artista a ajuns cu fiul lor la urgențe și au fost nevoiți să rămănă internați mai multe zile pentru investigații și tratament. De pe patul de spital, ea a postat o imagine cu micuțul și a explicat ce s-a întâmplat.

Adda a ajuns cu fiul ei la spital. Cum se simte Alexuțu acum

Din cauza unor complicații, eu au fost nevoți să rămână internați mai mult timp.

În această periadă, îndrăgita artistă a trăit momente grele văzându-l pe micuțul ei suferind. Aceasta a dezvăluit printr-o postare pe Instagram, direct de pe patul de spital, că a fost în alertă în aceste trei zile și cu greu a reușit să se liniștească.

„Suntem de 3 zile internați. Acum e bine. O contractură musculară cu mici complicații, cel mai probabil de cauza virală. Dar ne-am speriat tare. Mai ales când ne-au spus că trebuie să rămânem. Tratamente, branula și tot tacâmul. Explicații și încurajări să fie tare și curajos. Am dormit câteva ore pe noapte. Îl verific dacă respiră bine, dacă e transpirat. Dacă e ok branula. Dacă are reacții adverse. Am verificat cu ochii și perfuzia și toate injecțiile, de bule de aer, de mama lu’ Ștefan Cel Mare. Rugându-le pe asistente să nu se supere pe mine dar, având și eu mama asistență, știu câteva chestii. Și uneori, cu cât știi mai multe, cu atât e mai rău. Pentru că-ți faci filme”, a explicat Adda pe rețelele sociale.

Aflată în spital cu fiul ei și al lui Cătălin, vedeta a rememorat și ultima noapte petrecută în maternitate cu micuțul. Ea a povestit un moment emoționat care arată puterea unei mame atunci când copilul ei suferă.

De asemenea, aceasta a dezvăluit că Alexuțu se simte acum mai bine și mâine vor fi externați, după mai multe zile de supraveghere medicală.

„Mi-am adus aminte de ultima noapte, de la maternitate, când l-am născut. Eram în salon și am auzit că plânge un bebeluș. Și-am zis “ al meu e”. M-am ridicat din pat, și țînându-mă de perete, am mers până la capătul holului, unde era camera cu bebei. Era o adevărată simfonie a plansurilor. Plângeau vreo 20 de bebeluși în același timp. Asistență dormea pe o băncuță din mijloc. Eu i-am bătut în geam și am întrebat-o dacă plânge și Rizea Alexandru. Și n-am plecat până nu mi-a răspuns. El nu plângea atunci. A plâns foarte puțin și zilele astea. Mai mult am plâns eu azi, când m-am relaxat cât de cât. Mâine mergem acasă! Abia aștept!

Ps: Aș vrea să mulțumesc personalului de la Victor Babeș! Atât: Mulțumesc pentru că sunteți OAMENI!”, a mai scris Adda pe Instagram.

Adda a devenit mamă în anul 2016 când l-a adus pe lume pe Alexandru, fiul ei și al lui Cătălin Rizea. Băiatul va împlini în toamna aceasta 8 ani și este pasionat de fotbal, acesta fiind probabil și motivul pentru care s-a ales cu contractura musculară și avut nevoie de ajutorul medicilor.

„Am fost “sa-i reparam” gatul lui Alex, care a jucat 5 zile fotbal fara oprire si a facut, din pacate, o miscare gresita. Ca sa-i treaca tristetea ca nu mai poate face antrenamente cateva zile si nu a mers nici la scoala, l-am dus la restaurantul lui preferat. Dar astazi, chiar daca si-a comandat desertul preferat, nu l-a mai mancat din cauza durerii. Off, zile bune si nebune… dar asta inseamna familia!”, a explicat și Cătălin Rizea printr-o postare pe contul lui de Instagram.

