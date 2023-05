ADDA și Cătălin Rizea au sărbătorit 7 ani de căsătorie. Cum l-a surprins cântăreața pe soțul ei la telefon și ce reacție a avut el

ADDA și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc în prezent, iar fanii au putut afla o mică întâmplare din viața lor de familie. Aceștia au făcut 7 ani de la căsătorie, însă bărbatul a omis acest aspect.

ADDA și Cătălin Rizea, 7 ani de la căsătorie. Cum „i-a atras atenția” artista soțului ei

Artista ADDA Baladda a ținut să împărtășească cu fanii o întmplare recentă din viața de cuplu a ei și a lui Cătălin Rizea. Cei doi au împlinit 7 ani de la căsătorie, iar bărbatul a uitat acest aspect, însă cântăreața i-a atras atenția.

„Aseară la 00:00 l-am sunat. Era pe autostradă.

- Ce faci baby?

- Uite, pe drum.

- La mulți ani!

- La mulți ani?!

- Știi ce făceam acum 7 ani pe 26 Mai?

- Acum 7 ani?? Ce e pe 26 mai?

- Haaai, gândește-te!

- Aaaa….la mulți ani… 26 mai..7 ani… nu știu.

- Ne căsătoreaaaam, cap de bambus!

- Aaaaaa, la mulți ani, iubireee! Te iubesc! Am uitat!



Adevăru’ e că și eu am uitat, mi-a amintit mama aseară când mi-a zis “la mulți ani” în avans. 😂😂 Hai să fie încă 100! Te iubesc!”, a fost mesajul pe care ADDA Baladda l-a transmis.

„"Cap de bambus"😅 Sunteți delicioși! La mulți ani împreună!”, i-a scris un fan, amuzat de întâmplarea lor. Internauții le-au scris mai multe mesaje de felicitare, semn că relația lor este una specială și frumoasă.

Ce a declarat Adda Baladda după ce s-a aflat că va participa la Te cunosc de undeva! sezonul 19. Ce emoții o încearcă

Adda a mărturisit faptul că are emoții să se aventureze în show-ul Te cunosc de undeva! sezonul 19.

„Am mari emoţii, când urc în lift, am senzaţia că am uitat tot, mai ales că sunt o persoană foarte competitivă, de fel. Partenerul meu, pe care îl voi prezenta simplu, stand up artistul, e un om foarte, foarte fain, un tip foarte amuzant. Îl ştiam de pe TikTok şi am avut plăcerea să descopăr un om bun, sufletist, cu care cu siguranţă voi face super echipă. Faptul că pornesc la drum alături de un comedian mi se pare un avantaj!”, a mai dezvăluit ADDA.

La rândul lui, artistul alături de care va concura declară: „Nu mă cunoşteam cu ADDA, o ştiam doar de la Asia Express şi o apreciez pentru vocea şi talentul ei. Trebuie să recunosc că am mari emoţii pentru interpretare, pentru că atunci când cânţi cu cineva care o face foarte bine, nu vrei să dezamăgeşti. O să îmi fie greu să mă epilez, deşi îmi plac travestiurile, îmi place să imit. Şi mai cred că cel mai greu îmi va fi să renunţ la barbă. Va fi o călătorie interesantă!”.

Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă, ce va putea fi urmărit începând din 1 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

