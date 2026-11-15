Fiul Corinei Bud a împlinit 18 ani! Cum arată Robin și ce declarație emoționantă i-a făcut artista: „Dacă aș putea să mă întorc…”

Fiul Corinei Bud a împlinit 18 ani și a avut parte de o urare emoționantă din partea mamei sale. Iată ce mesaj a transmis cântăreața de ziua de naștere a băiatului ei!

Corina Bud este una dintre cele mai de succes artiste din România, iar din anul 2008, aceasta se împarte între rolul de mamă și viața profesională. Astăzi, cântăreața își aniversează fiul și are parte de o zi cu totul specială.

Corina Bud își sărbătorește fiul. Robin a împlinit 18 ani

Fiul Corinei Bud a împlinit 18 ani. Robin a devenit un tânăr în toată regula și seamănă izbitor de bine cu mama lui. Fanii artistei au fost surprinși de transformarea prin care a trecut fiul artistei, toată lumea fiind obișnuită cu băiețelul inocent care apărea alături de mama lui la evenimente.

În această zi specială, Corina Bud i-a făcut o urare foarte emoționantă lui Robin. Artista a scris un mesaj pe rețelele de socializare, în care a mărturisit cât de mult s-a schimbat viața ei de când l-a adus pe lume pe Robin.

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Artista s-a regăsit în rolul de mamă și a devenit o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Deși viața ei s-a schimbat, aceasta a reușit să se împartă între carieră și responsabilitățile de familie.

Cântăreața a făcut declarații despre rolul de mamă

Corina Bud a devenit mamă pentru prima dată în 2008, iar această etapă din viața ei a făcut-o să își dorească și al doilea copil. Cântăreața a precizat că întotdeauna a avut o relație apropiată cu copiii, iar venirea lui Robin pe lume i-a confirmat că este făcută pentru acest rol special.