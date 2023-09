Corina Bud, ipostazele care ridică gradele în termometre. După ce au văzut imaginile, fanii i-au lăsat comentarii deocheate

Corina i-a luat prin surprindere pe urmăritori cu cele mai fierbinți poze din vacanță. La finalul caruselului cu fotografii, fanii cântăreței au avut parte de o surpriză de proporții!

Corina Bud are 43 de ani, dar nu-și arată deloc vârsta, iar asta o spun imaginile pe care le publică pe contul personal de Instagram.

Cu toate că este una dintre cele mai cunoscute cântărețe pop-dance de la noi și a reușit să cunoască succesul în muzică cu mult timp în urmă, Corina încă mai reușește să își surprindă fanii cu aparițiile îndrăznețe. Iată ipostazele cu ea pe care vrei să le vezi!

Corina Bud, mai sexy decât îți poți imagina! Foto

Corina Bud a luat parte la o ședință foto ad-hoc, pozând extrem de senzuală și sigură pe ea. Caruselul cu imagini a făcut deliciul fanilor, mai ales că în una dintre fotografii apare în brațele unui bărbat.

Pe stânci, într-un costum de baie perfect pentru plajă, compus din două piese, în nuanțe de verde și negru, dar și cu un accesoriu auriu care i se prelinge de la gât și până în talie, Corina Bud și-a etalat trupul din cele mai sexy unghiuri.

A doua fotografie, cea în care cântăreața se întoarce cu posteriorul la cameră, a făcut spectacol în rândul fanilor. Aceștia nu s-au mai putut abține, lăsându-i și unele comentarii deocheate:

„Cel mai frumos posterior.”/„Ce gagică bună.”/„Tot bună.”/Only fans este gratuit acum?!”.

Spre sfârșitul caruselului cu imagini, Corina Bud i-a surprins pe urmăritori cu două apariții generate de Inteligența Artificială, însă la fel de sexy și acelea.

Are sau nu Corina Bud operații estetice. Cum răspunde cântăreața

Corina Bud dezvăluia, în urmă cu ceva timp, pentru Viva că, deși este adepta operațiilor estetice, nu a apelat încă la ele. Cu toate acestea, cântăreața a dat de înțeles că nu va ezita să își facă atunci când va considera că are nevoie.

„Sunt pro operații estetice. Eu, de fapt, sunt adepta modului în care te face să arăți bine. Acum, există foarte multă aparatură, a avansat foarte mult tehnica aceasta noninvazivă. Eu, personal, mi-am făcut un laser chiar la Simon Ourian, doctorul vedetelor din America, în L.A.. Justin Bieber, Hailey Bieber… Un laser care practic, îți stimulează și îți produce elastina, colagenul și îți dispar petele de la soare. Laserul acesta îți mai micșorează porii. Este wow!

Apoi, mai sunt toate tehnicile acestea inovatoare de radiofrecvență, care, la fel, sunt foarte bune și fac un super lifting. Dacă ești în faza în care nu ți-a căzut fața și poți să previi, e indicat să le faci chiar de tânără. Așa poți poți să previi. Și chiar au rezultate. Rezultatul este unul spectaculos. La mine a funcționat.

Dar să știi că eu sunt și adepta operațiilor estetice. Eu nu am nevoie, nu simt că aș avea nevoie. Dar dacă cineva simte nevoia să facă acest lucru, de ce nu? Poate să își facă orice intervenție consideră. Acum, când ai oportunitatea să-ți faci tot felul de <<chestii>> și să te simți bine în pielea ta, este păcat să nu le faci! Doar că, într-adevăr, eu aș apela la asta abia la vârsta de 50 de ani. Altele poate trebuie să apeleze pe la 40 de ani. Nu am absolut nimic împotrivă. Am împotriva celor care depășesc o limită.”, a recunoscut Corina Bud pentru Viva.

