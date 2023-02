Fiul lui Cătălin Zmărăndescu, Mihai, a povestit cum a fost dat afară din casă. Ce a dezvăluit despre soția tatălui lui

Mihai Zmărăndescu a publicat în urmă cu cu an un videoclip pe rețelele de socializare, care i-a emoționat pe cei din comunitatea sa, în care a condamnat, potrivit spuselor sale, decizia părintelui lui de a-i părăsi pe el și sora lui odată ce și-a refăcut viața sentimentală și s-a recăsătorit.

Mihai Zmărăndescu a dezvăluit că tatăl său l-ar fi „izgonit” de acasă. Care este motivul

Cătălin Zmărăndescu are doi copii mari dintr-o relație trecută, pe Mihai și Alexandra, iar din căsnicia actuală, soția lui, Luiza, i-a dăruit tot o fetiță și un băiețel. Mihai a povestit că în timp ce sportivul este un tată „cu normă întreagă” pentru copiii săi mici, pe el și pe sora lui i-ar fi abandonat.

Punctul culminant al tenisiunilor dintre Zmărăndescu și fiul lui cel mare a fost atins în momentul în care spotivul și-ar fi acoperit tatuajul în care apărea chipul lui Mihai, pe când acesta era mic.

Recent, Mihai Zmărăndescu, campion MMA la rândul său, a scos la iveală noi detalii despre tatăl său și actuala soție a acestuia. Mihai a povestit că a fost izgonit din propria casă de către sportiv, la îndemnurile actualei lui partenere, care nu îl voia în viața lor. Totodată, fiul lui Cătălin Zmărăndescu a explicat că din acest motiv nu a reușit niciodată să își cunoască nici frații mai mici.

„Eu nu i-am văzut. Cum să țin legătura?! Nu știu câți ani are fetița. E mică, cred că are patru ani. Eu nu m-am mai văzut cu el (cu tatăl său, Cătălin Zmărăndescu n.r) de cinci ani”, a declarat Mihai Zmărăndescu pentru Cancan.

Mihai Zmărăndescu, cuvinte dure la adresa tatălui său

Întrebat de ce crede că tatăl lui nu a mai ținut legătura cu el, Mihai a dezvăluit că o învinuiește pe actuala soție a fostului sportiv. „Pentru că în viață mai faci și compromisuri ca să poți să supraviețuiești. Pentru că trebuie să fii bărbat ca să te impui. Eu mă consider bărbat din toate punctele de vedere.

Am grijă de soția mea, o să am grijă de copilul meu. Am grijă de mama mea, de sora mea. Asta trebuie să facă un bărbat. Să fie stâlpul familiei. Și indiferent de câte soții are la viața lui, suma copiilor pe care îi are înseamnă familie. Deci, din punctul meu de vedere, asta trebuie să facă un bărbat. Dacă el atât a putut în viață, ăsta a fost nivelul la care a putut să ajungă.

O să încerc eu să fiu un om mai bun, o versiune mai bună a lui, că până la urmă din el sunt făcut. Uite, mai spun ceva, asta mi s-a întâmplat mie. Când a fost ea gravidă (actuala soție a lui Zmărăndescu n.r), am avut pe 17 decembrie 2017, că știu datele exact, meci în Anglia.

Eu am avut o discuție cu el și mi-a spus: «Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiza». «Bine, tată, nu e nicio problemă». Și eu am stat într-o cameră, avea și baie și de toate, ca-n Paris, cum sunt camerele alea mici. Și eu am rămas acolo și am stat două săptămâni în pregătire pentru meci singur. Eu mereu am fost alături de el, l-am și ajutat cu bani”, a mai dezvăluit Mihai pentru sursa citată.

De curând, viața lui Mihai Zmărăndescu s-a schimbat radical după ce a devenit la rândul său tătic. Tânărul în vârstă de 23 de ani a punctat că nu își dorește să repete greșelile tatălui său și că îi va fi mereu aproape copilului.



