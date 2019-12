Fiul lui Marcel Toader, experiențe terifiante înaintea morții tatălui său! A fost avertizat că va urma o mare nenorocire, dar nu a crezut

„Eu nu sunt cu chestiile mistice sau semne...dar am avut o discuție cu anumiți prieteni, în iulie, că va veni o perioadă foarte proastă. Așa mi s-a spus. De atunci, am lovit mașina, a murit tatăl meu, al înmormântare am aflat că mi-a murit și un prieten, altui prieten i-a murit tatăl. Sper să nu mai trec prin așa ceva”, a mărturisit fiul lui Marcel Toader.