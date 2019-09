Fiul lui Marcel Toader, confesiune cutremurătoare: „Nu l-am visat niciodată pe tata, dar în apartamentul său am văzut cum se consumă”

Moartea fulgerătoare a lui Marcel Toader a şocat întreaga ţară şi a lăsat o durere sfâşietoare în sufletul unicului său fiu. Nu cu mult timp în urmă, Marcel Toader parcă a simţit că sfârşitul îi era aproape.

Şi-a trăit viaţa la maximum! A iubit şi a fost iubit de unele dintre cele mai frumoase femei, însă drumul lui, pe acest pământ, s-a încheiat. brusc! Marcel Toader s-a stins din viaţă, la doar 56 de ani, în urma unui infarct. A fost vestea care a căzut ca un trăsnet peste întreaga lume mondenă.

Marcel Toader a intrat în atenţia presei, după ce şi-a închiat activitatea sportivă. Şarmant, elegant şi mereu la patru ace, afaceristul a făcut furori printre divele din showbiz. Astfel, Marcel a avut de-a lungul vieţii, şase căsnicii, dar şi tot atâtea divorţuri. Iar dacă femeile au venit şi au plecat din viaţa lui, fiul său, Maximilian i-a fost mereu alături.

"Nu l-am visat pe tata, dar am primit niște semne care m-au făcut să simt prezența tatălui meu. Am lăsat câte un pahar cu apă în trei locuințe: în apartamentul său, în Constanța și la locuința mea. Am observat că din paharul lăsat în apartamentul său apa era consumată cam un sfert. Am auzit că semnul acesta se traduce cumva, și anume că sufletul său a fost acolo. Noi suntem mai bine acum, la fel și mama, încercăm să acceptăm situația", a povestit Maximilian

Maria Constantin s-a oferit să-l ajute pe fiul lui Marcel Toader, după moartea tatălui său

„Da, a trimis o coroană. Maria m-a sunat să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor, am refuzat-o respectuos. Am apreciat gestul", a declarat Maximilian Toader, omul de care Marcel Toader mărturisea în nenumărate rânduri că se simte extrem de mândru.