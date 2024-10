Fiul lui Răzvan Simion a împlinit 16 ani. Ce urare emoționantă i-a făcut prezentatorul lui Tudor Simion: „Bărbățelul din imagine”

Mezinul lui Răzvan Simion a împlinit 16 ani, iar prezentatorul i-a făcut o urare frumoasă în mediul online fiului său.

Pe 27 octombrie fiul lui Răzvan Simion, Tudor Simion, a împlinit frumoasa vârstă de 16 ani. În urarea sa, prezentatorul a adăugat un citat emoționant aparținând lui Nichita Stănescu.

„Bărbățelul din imagine face astazi 16 ani. Daca timpul ar avea frunze... ce toamna

La mulți ani, Tudor Simion”, a transmis Răzvan Simion pe rețelele sociale. Fanii și prietenii i-au transmis „La mulți ani!” tânărului Tudor în dreptul imaginii publicate pe Instagram de Răzvan Simon.

Tudor Simion a împlinit 16 ani

Tudor Simion este un licean cu pasiuni interesante. Fiul prezentatorului TV este pasionat de călătorii și sport, însă cea mai mare slăbiciune este legată de motoare. Mai mult decât atât, în urmă cu trei ani, acesta chiar a primit un motor de enduro de la tatăl său, când a făcut 13 ani. Tudor are o pasiune comună cu Dani Oțil, prietenul cel mai bun al lui Răzvan Simion, iar asta nu poate decât să îl bucure pe tatăl său. Tudor este pasionat încă de mic de sport, iar părinții acestuia l-au susținut întotdeauna cu tot ce și-a propus.

Pentru a-i face o urare în online fiului său, Răzvan Simion a publicat o fotografie cu ei de la nunta prezentatorului cu Daliana Răducan. Tudor a fost cavaler de onoare la nunta tatălui său și a fost îmbrăcat la 4 ace.

Răzvan Simon este mândrul tată a doi copii: Ianca Simion a împlinit 20 de ani pe 14 august 2024, iar fratele ei mai mic a împinit 16 ani pe 27 octombrie 2024. Cei doi tineri au participat la nunta tatălui lor cu Daliana Răducan.

„A durat mult pana mi-am gasit camaradul de viata potrivit. Ne-am asteptat reciproc, si eu pe el, si el pe mine. Ne-am asteptat pregatindu-ne unul pentru celalalt. Ani de zile, experiente traite separat pentru a ne aduce impreuna. Nu m-a intrebat, nu am raspuns, DA-ul s-a nascut din noi, in clipa in care privirile ni s-au intalnit si sufletele s-au imbratisat. Astazi am rostit DA-ul nostru. Decretul nostru de iubire si de camaraderie s-a oficializat astazi, 8 iunie, in prezenta familiilor noastre dragi.

Va invitam sa ne bucuram impreuna, fiindu-ne alaturi, pe paginile noastre de socializare.

Pregatim, cu gandul la voi, cele mai frumoase momente de la nunta noastră”., a fost mesajul transmis de Răzvan Simion și de Daliana Răducan în ziua în care s-au căsătorit.