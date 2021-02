Fiul misterios al lui Nicole Kidman și Tom Cruise, de nerecunoscut. Cum arată acum Connor Cruise, fiul lor adoptat

În timp ce Connor locuiește în Florida, Bella locuiește în Marea Britanie, alături de soțul ei, Max Parker, consultant IT.

Nicole Kidman și Tom Cruise au fost căsătoriți timp de 10 ani

Recent, Nicole, acum în vârstă de 53 de ani, a vorbit despre căsnicia ei de 10 ani cu Tom Cruise. Potrivit actriței, cu doar câteva luni înainte de divorțul lor din 2001, ea și Cruise erau fericiți, scrie Hello Magazine.

În perioada despărțirii lor, Kidman și Cruise au filmat Eyes Wide Shut, în care au jucat un cuplu cu probleme, inclusiv infidelitate. Au apărut zvonuri potrivit cărora aceasta ar fi fost și una dintre cauzele încheierii mariajului lor în viața reală.

”Asta se potrivește narațiunii pe care au creat-o oamenii, dar eu clar nu am văzut lucrurile așa,” a declarat ea pentru New York Times. ”Eram căsătoriți și fericiți în perioada aia. Mergeam la go karting după ce filmam scenele alea. Închiriam un loc și mergeam la curse la 3 dimineața.”

”Nu știu ce altceva să zic,” a recunoscut ea în cadrul interviului. ”Poate nu am abilitatea să mă uit înapoi și să disec. Sau nu am dorința să fac asta.”

După divorțul de Cruise, Kidman s-a căsătorit cu Keith Urban, alături de care are doi copii. Cruise s-a recăsătorit și el, cu actrița Katie Holmes, alături de care a avut-o pe Suri Cruise, înainte să se despartă și de a doua soție.