Flavius Nedelea confirmă despărțirea de Iulia Sălăgean: „Sunt un bărbat liber.” Ce a dus la ruptura neașteptată dintre ei doi

După ce au existat mai multe zvonuri în presă, Flavius Nedelea a confirmat despărțirea de Iulia Sălăgean. Iată ce a dezvăluit afaceristul în vârstă de 42 de ani despre ruptura subită dintre ei doi!

Flavius Nedelea a oferit primele declarații privind despărțirea de Iulia Sălăgean. Fostul iubit al Anamariei Prodan a lămurit și zvonurile unui presupus scandal între el și fosta soție a lui Alex Bodi.

Flavius Nedelea a scos poza de cuplu pe care o făcuse alături de Iulia Sălăgean și pe care o publicase pe contul personal de Instagram, ceea ce i-a făcut pe unii să speculeze, încă de atunci, că s-a produs o ruptură între cei doi.

Flavius Nedelea confirmă despărțirea de Iulia Sălăgean, după ce au existat mai multe zvonuri în acest sens

Flavius Nedelea, fostul iubit al Anamariei Prodan, se afișa zilele trecute în compania Iuliei Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi.

Însă, la aproape o lună, afaceristul a confirmat, pentru click.ro, despărțirea. De asemenea, el a dezmințit existența unui scandal între el și fosta parteneră:

„Nu am nimic de comentat! Am avut o scurtă relație cu ea, dar nu mai suntem împreună, deci nu avem ce să comentăm. Noi nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc, pentru că nu avem nimic de împărțit. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și, dacă nu se potrivesc, pleacă mai departe cu capul sus. Eu, prin definiție, sunt un gentleman și nu fac vreodată așa ceva. Zvonuri sunt multe, căci sunt un bărbat liber și fără obligații. Cum ați văzut, de-a lungul vieții, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre relațiile mele. Eu sunt un bărbat elegant, care tratează femeile cu mult respect.”, a declarat Flavius Nedelea pentru click.ro.

Ce spunea Anamaria Prodan despre despărțirea dintre Flavius Nedelea și Iulia Sălăgean, înainte ca afaceristul să confirme zvonul

Flavius Nedelea a format un cuplu și cu Anamaria Prodan, însă nici relația lor nu a durat multă vreme.

Cu toate acestea, impresara și afaceristul au decis să rămână în relații de prietenie, iar, cu fiecare ocazie, cei doi folosesc numai cuvinte frumoase unul la adresa celuilalt.

Imediat după apariția zvonurilor că Flavius Nedelea și Iulia Sălăgean s-au despărțit, Anamaria Prodan a fost contactată de playtech.ro pentru care a declarat că nu cunoaște astfel de amănunte, dar a ținut să precizeze că fostul iubit este „un om unic”:

„Habar nu am. Nu m-am uitat pe Instagram. Nu știam că a scos poza. Flavius este un om unic. El este foarte calculat. Știe ce face în fiecare secundă. Și de ce. În general minunile ţin trei zile … pot spune doar că Flavius este o minune! Ce aş putea să zic mai mult? Îl voi susține mereu căci face parte din oamenii foarte dragi sufletului meu.”, declara Anamaria Prodan pentru sursa citată.