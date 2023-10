Florentin Petre și Margarita Peychinska, fosta Miss Playboy Bulgaria, au divorțat oficial. Ce se întâmplă cu minorul cuplului

Florentin Petre, în vârstă de 47 de ani, și Margarita Peychinska, Miss Playboy Bulgaria 2002, au divorțat oficial. Cei doi erau căsătoriți din anul 2013, însă s-au despărțit după ce ea l-a acuzat pe fotbalistul retras din activitate de infidelitate.

Alături de pronunțarea divorțului, judecătorii au decis și ce se va întâmpla cu băiatul cuplului, dar și ce pensie alimentară va fi plătită de fostul mijlocaș de la Dinamo.

Florentin Petre și fosta Miss Playboy Bulgaria au divorțat

Florentin Petre a dus-o în fața altarului pe fosta Miss Playboy Bulgaria la data de 6 iunie 2013. La acel moment, cei doi aveau deja cinci ani de relație, astfel că au format un cuplu timp de 16 ani, potrivit prosport.ro.

Povestea lor de dragoste a rezultat cu venirea pe lume a unui copil, care are în prezent nouă ani.

Însă, în anul 2022, relația dintre cei doi soți a luat o traiectorie neașteptată, după ce Margarita Peychinska l-a acuzat pe fostul mijlocaș de infidelitate.

Miss Playboy Bulgaria 2002 a transmis atunci că Florentin Petre ar fi înșelat-o cu sora unui coleg de școală al lui Patrick, băiatul fostului fotbalist, când ea năștea:

„Mă doare sufletul și acum… În momentul în care eu nășteam, mă refer la minutul în care îl aduceam pe lume pe Andrei, el vorbea la telefon cu amanta pe care o avea atunci. Nu e vorba de zi, de oră, am găsit desfășurătorul de la telefon în perioada aia. Deci, în minutul acela, când eu nășteam! Vorbea cu amanta care era sora unui coleg al lui Patrick (n.r. – băiatul cel mare al lui Florentin Petre din prima căsătorie). Nici nu știu dacă avea 18 ani atunci fata aia! Atunci am vrut să plec. A fost, probabil, cea mai mare greșeală a mea că nu am plecat. Acest om și-a bătut joc de mine 16 ani, de când suntem împreună, nu s-a oprit niciodată. La cât am suferit, mă crezi că am ajuns la 44 de kilograme? Mi-a zis că el vrea să fie fericit. I-am spus că fericirea nu se clădește pe nefericirea altuia. Și el îmi zice: <<Păi ce? Suferi doar tu, important este să fiu eu fericit>>. Cu siguranță vom divorța! Cale de întoarcere nu mai există. Nici el nu vrea, nici eu nu pot să dau înapoi. Nu mă așteptam vreodată să se comporte în acest hal cu mine. A ajuns totul foarte urât între noi. Am ajuns dușmani. Mi-a spus că dacă vorbesc cu voi, a doua zi mergem la notar să semnăm divorțul. I-am spus că semnez doar dacă îmi convine și mie. Și atunci mi-a zis că mă va chema judecătorul!”, declara Margarita Peychinska, în anul 2022, când anunța că va divorța de Florentin Petre, portivit Cancan, citat de prosport.ro și digisport.ro.

Ce se întâmplă cu minorul și pensia alimentară, după divorțul-șoc dintre Florentin Petre și Miss Playboy Bulgaria 2002

În urmă cu doar câteva zile, Florentin Petre și Margarita Peychinska s-au separat oficial la Judecătoria Cornetu, din județul Ilfov, potrivit prosport.ro.

Instanța a decis că Florentin Petre trebuie să achite o pensie alimentară în valoare de 25% din venitul său, dar nu mai puțin de 1.500 de lei pe lună. În plus, băiatul cuplului va rămâne în custodia mamei, iar Florentin Petre îl poate vizita ori să meargă în vacanțe cu el, însă doar cu înștiințarea în prealabil a mamei copilului, mai transmite Cancan, citat de cele două surse menționate mai sus.

Minorul are dreptul să petreacă timp egal cu ambii părinți în ceea ce privește sărbătorile legale, iar, dacă va avea probleme de sănătate, cei doi foști soți sunt obligați reciproc să se înștiințeze de urgență unul pe celălalt. Margarita Peychinska a ales să poarte în continuare și numele de familie Petre, potrivit surselor citate mai sus.

Divorțul de Margarita Peychinska este al doilea prin care trece Florentin Petre, după cel din anul 2008, când s-a separat de Cătălina, prima sa soție, pe care o dusese în fața altarului în anul 2001 și cu care mai are doi copii: Patrick și Denis.

În anul 2006, fostul mijlocaș a prins un transfer în Bulgaria, la ȚSKA Sofia, unde a cunoscut-o pe Margarita Peychinska, Miss Playboy Bulgaria 2002, ceea ce a dus la divorțul de prima sa soție, mai scrie prosport.ro.