"Florin a fost primul bărbat din viața mea". Ce spune Nicole Cherry despre tatăl fiicei sale

Cu toate acestea, deși mereu a fost extrem de discretă cu viața personală, Nicole a dezvăluit recent că în ciuda faptului că a avut mai multe relații, Florin este cel alături de care s-a văzut împlinită și fericită.

Ce spune Nicole Cherry despre tatăl fiicei sale

La 24 de ani, Nicole are o fetiță superbă, pe micuța Anastasia. Fetița este rodul iubirii dintre ea și Florin și împreună formează o familie care oricând poate reprezenta un model pentru cei din jur.

La podcast-ul lui Mihai Morar, Nicole a povestit că în adolescență a avut mai multe relații amoroase, dar că din cauza lipsei de maturitate a partenerilor ei, a avut mereu de suferit. Asta până când l-a întâlnit pe Florin.

"Eu am fost un copil. N-am avut probleme cu băieții. Mai plângeam după vreo despărțire. Nu înțelegeam de ce se despart atât de repede de mine. Eu nu mă implicam cu totul în relație. Acesta era și motivul pentru care mă despărțeam. Nu aveam încredere în băieți. Mă atașa și mă dădeam puțin în spate. Voiam să îmi dau seama dacă băiatul ăla vrea o relație seriosă cu mine. Eu am vrut să am un bărbat toată viața. Și fix așa s-a și întâmplat. Florin e și primul bărbat din viața mea. S-a întâmplat așa cum mi-am dorit. Este primul iubit și tot. Oamenii îmi puneau des întrebarea asta", scrie Viva.ro.

Și pentru că a făcut acest lucru public despre relația lor, Nicole a spus că și-a dorit mult acest lucru și anume să se dăruiască unui singur bărbat care să-i fie și soț. Artista a mărturisit că relația părinților ei a fost un exemplu pentru ea.

Nicole Cherry, despre valul de ură din online

Nicole Cherry a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Artista a stârnit un val de critici, când, la 22 de ani a anunțat că este însărcinată. Cum a trecut artista peste acea perioadă.

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate voci de la noi din țară și se bucură din plin de succes, dar și o familie frumoasă. În vara anului trecut s-a căsătorit cu Florin Popa și au împreună o fetiță, pe nume Anastasia, în vârstă de 1 an și două luni. Artista a luat prin suprindere când a anunțat că este însărcinată, însă a declarat în nenumărate rânduri că ea și soțul ei au programat asta.

„Mi-am dorit să revin forță care să le demonstrez oamenilor că pot să le fac pe amândouă foarte bine și am reușit. Cred că m-am consumat foarte multe pe mine pe interior și chiar simt că am muncit pe toate părțile și probabil veneam târziu, dar stăteam și cu Anastasia ca să recuperez. A fost un an obositor pentru mine, dar mă bucur că am reușit să-l duc la bun-sfârșit. Lucrurile o să fie bine pentru că și cu Anastasia încep să mă înțeleg.

Am programat copilul. Până la urmă, să fii mamă, e cel mai mare dar. Tu imaginează-ți că eu am avut hate în momentul în care am spus că sunt însărcinată. Pentru că de ce să fiu însărcinată la 23 de ani. Eu nu am voie să fiu însărcinată la 23 de ani că sunt tânără din punctul de vedere al multor oameni. Eu am ales. Eu nu exagerez cu nimic: eu am ales, nu a fost o întâmplare.

Până în momentul în care am născut, eu am refuzat să iau informații de la alte mămici pentru că oricum fiecare voia să-mi zică câte ceva și le-am zis: vă rog, păstrați-vă sfaturile pentru voi. Eu vreau să am experiența mea”, a declarat Nicole Cherry.

