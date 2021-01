Florin Piersic împlinește 85 de ani. Ce scrisoare a transmis marele actor: „Fiecare an împlinit e o victorie”

Marele actor Florin Piersic a transmis o scrisoare pe rețelele sociale, prin care a menționat că în contextul pandemiei renunță la tradiția de a-și petrece ziua alături de fanii care îl iubesc. Totuși, celebrul privește și această aniversare ca pe o victorie, având în vedere că trăiește frumos, cu speranță și bucurie.

„Voi stiți că n-am avut niciodată rețineri în a-mi spune vârsta. Sunt actori și mai ales actrițe care parcă sunt născuti pe 29 februarie, așa că înainteaza în vârsta o dată la patru ani.

De fapt dacă mă gândesc bine, acum fiecare an împlinit e o victorie, mai ales dacă este trăit frumos, cu speranța, cu bucurie. O să vedeți și voi când veți ajunge aici, ceea ce vă doresc din toată inima!

An de an, televiziunile, presă și mai ales voi, publicul m-ați sărbătorit, m-ați răsfățat, m-ați aplaudat, iar eu am primit o mare de flori, vorbe minunate și toată iubirea voastră, cu recunostiință”, a transmis Florin Piersic.