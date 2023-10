În 2015, Florin Răduță se impunea ca învingător al competiției X Factor, deschizându-și drumul către o carieră promițătoare. Cu toate acestea, destinul a avut alte planuri pentru tânărul artist, întrucât s-a confruntat cu două diagnostice de cancer și un preinfarct în perioada care a urmat.

Recent, a fost pus sub suspiciunea unui nou episod cancerigen. Cu toate acestea, Florin Răduță a triumfat în lupta împotriva bolii.

Florin Răduță, fostul câștigător de la X Factor s-a vindecat de cancer. Ce a transmis cântărețul de curând

Florin Răduță a fost câștigătorul sezonului 5 al emisiunii X Factor, alăturându-se echipei lui Ștefan Bănică. Deși cariera sa se afla în plin avânt, un diagnostic devastator a amenințat să-i oprească progresul. La patru ani după victoria sa în concurs, boala a lovit din nou. A fost diagnosticat de două ori cu cancer, iar suspiciunea asupra bolii a reapărut în acest an. Cu toate acestea, a reușit să învingă boala.

După toată perioada în care am fost bolnav, cam 3 ani de zile, cu tot ce s-a întâmplat, cu starea mea de sănătate, acum mă simt binecuvântat. Acum sunt super sănătos, toate lucrurile s-au așezat, toate problemele mele de sănătate sunt puse acolo unde trebuie. Sunt bine emoțional, mental, psihic și fizic. Sincer să fiu, poți să ai în viață bani, succes, faimă, dar dacă nu ai sănătate, umbrește tot ce ai reușit să faci în viață. Așadar, mă bucur că sănătatea este OK în acest moment', a spus Florin Răduță pentru playtech.ro.

Anul 2019 a fost un an plin de încercări pentru Florin Răduță, întrucât a fost momentul în care sănătatea sa a început să se deterioreze grav. A trecut prin momente dificile, suferind de ulcer la stomac și chiar de un preinfarct. În 2020, medicii au descoperit tumori la stomac și l-au diagnosticat cu cancer. Sub impactul acestor probleme de sănătate, câștigătorul X Factor din 2015 a decis să renunțe la toate visurile sale, inclusiv la cariera sa, pentru a se concentra pe recuperare.

„Pe lângă asta, în octombrie mai lansez o piesă, alături de o voce mare din Italia, o variantă în italiană a unei piese de-ale mele. Mă bucur că anul acesta am reluat în forță tot ce aveam de făcut după toată perioada prin care am trecut', a mai spus el.

Cu toate acestea, după trei ani de lupte și suferință, artistul a revenit și anunță că este complet vindecat. Mai mult decât atât, a lansat o piesă nouă, intitulată "Mâine," pe care a compus-o personal. În plus, le pregătește fanilor o altă surpriză majoră în luna octombrie.

„După ce medicii mi-au pus toate aceste diagnostice am încercat să nu mă mai stresez, pentru că toate bolile au bază în stres. Când suferim și emoțiile noastre sunt prinse în corp, se resfrâng cumva în corp și îți afectează sănătatea. Timp de cinci ani am lucrat foarte mult, am mers la evenimente, cântam, mergeam în studiouri și toate astea le-am făcut singur.

Eu eram contabil, manager, făceam și videoclipurile, și scenariile, absolut tot era pe umerii mei. Tot stresul ăla, cumva, și-a spus cuvântul și când am aflat treaba asta m-am gândit la ce variante am. Și cea mai bună a fost să mă opresc, pentru că absolut nimic nu este mai important decât sănătatea ta. Și asta am făcut! M-am oprit, corpul meu a început să se regenereze, am făcut hipnoză, pentru că știam că are rezultate benefice, mai ales în boli și m-am oprit timp de trei ani. ‘, a dezvăluit artistul pentru Spectacola.

Florin Răduță nu a ezitat să admită că stresul a jucat un rol crucial în evoluția problemelor sale de sănătate, considerându-l ca fiind sursa principală a acestora. Ca urmare, a analizat atent situația și a luat decizia de a renunța la tot ceea ce își dorea, prioritatea sa devenind sănătatea sa. A fost dispus chiar să încerce terapia cu hipnoză pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate. Deși s-a recuperat în mare parte, provocările legate de sănătate nu s-au încheiat aici.