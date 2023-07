Florin Răduță, câștigătorul X Factor din 2015, a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut, după ce a fost diagnosticat cu o boală gravă. Cum se simte acum artistul.

Florin Răduță a câștigat sezonul 5 de la X Factor, în calitate de finalist al grupei lui Ștefan Bănică.

Florin Răduță, câștigătorul X Factor 2015, a fost suspectat cu cancer pentru a treia oară. Cum se simte acum artistul

În loc să se bucure de marele premiu și să-și continue cariera de artist, tânărul a primit mai multe încercări de la viață. În 2019, avea să afle că suferă de ulcer la stomac, apoi anul următor medicii i-au dat un verdict crunt, primind diagnosticul de cancer. Din cauza stării sale de sănătate precare, artistul a făcut și un preinfarct.

În timpul bolii Florin Răduță a ajuns inconștient la spital, în stare gravă. În vara lui 2021 tânărul anunța că s-a vindecat. Fostul câștigător de la X Factor avea să primească, din nou, acum câteva luni încă o veste, cum că ar fi suspect de cancer, pentru a treia oară. Într-un interviu acordat pentru Spectacola, Florin Răduță a vorbit, deschis, despre cum și-a schimbat stilul de viață, apelând inclusiv la hipnoză, pentru a se vindeca. Stresul, spune el, joacă un rol important în declanșarea bolilor.

„Undeva prin 2019, m-am îmbolnăvit foarte rău, am făcut un ulcer la stomac, nu reușeam să mănânc de vreo șase luni și nici nu am putut să beau apă și am făcut și un preinfarct undeva în luna mai, în anul 2020, din cauza faptului că aveam corpul foarte slăbit, iar în iunie am descoperit că aveam niște tumori pe stomac și acesta a fost motivul pentru care mi-am luat trei ani de pauză, nu am mai făcut absolut deloc muzică.

Trebuia să mă reîntorc la mine, trebuia să-mi dau seama că nimic și nimeni nu este mai important. Nici cariera, nici faima, nici familia nu este mai importantă decât sănătatea ta mintală și fizică.

După ce medicii mi-au pus toate aceste diagnostice am încercat să nu mă mai stresez, pentru că toate bolile au bază în stres. Când suferim și emoțiile noastre sunt prinse în corp, se resfrâng cumva în corp și îți afectează sănătatea. Timp de cinci ani am lucrat foarte mult, am mers la evenimente, cântam, mergeam în studiouri și toate astea le-am făcut singur.

Eu eram contabil, manager, făceam și videoclipurile, și scenariile, absolut tot era pe umerii mei. Tot stresul ăla, cumva, și-a spus cuvântul și când am aflat treaba asta m-am gândit la ce variante am. Și cea mai bună a fost să mă opresc, pentru că absolut nimic nu este mai important decât sănătatea ta.

Și asta am făcut! M-am oprit, corpul meu a început să se regenereze, am făcut hipnoză, pentru că știam că are rezultate benefice, mai ales în boli și m-am oprit timp de trei ani.

'În acei trei ani mi-am dat seama de foarte multe lucruri. Mi-am dat seama că sunt capabil de absolut orice și am găsit și iubirea de sine, care era cea mai importantă iubire pe care puteam să o caut și să o găsesc în viața mea. Oricât de mult mi-ar fi oferit cei din jur, nu ar fi fost de ajuns.

Ce a făcut Dumnezeu pentru mine și câte șanse am primit de la viața asta, în ciuda a ceea ce mi s-a întâmplat. Anul trecut, undeva prin luna martie, iar eram suspect de cancer, de data asta apostată și atunci mi-am dat seama că trebuie să o iau pe drumul meu și să nu mă mai uit în stânga și în dreapta.

Din nou Dumnezeu mi-a dat a treia șansă. Atunci mi-am dat seama că ceva se întâmplă, de tot se răsfrâng atâtea lucruri asupra corpului meu, adică de ce mă îmbolnăveam atât de rău. Ei bine, sufletul meu era deja bolnav și era trist. ', a povestit Florin Răduță, pentru Spectacola.