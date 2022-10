Cum a reușit Florin Răduță să învingă boala cruntă pe care o avea. Ce anunț a făcut fostul câștigător X Factor

Florin Răduță a învins cancerul cu terapie, hipnoză, sport și un stil de viață sănătos. La 3 luni de la diagnostic tumora s-a absorbit. Recent, cel care a căltigat X Factor la numai 21 de ani, afost prezent la Antena 3 unde a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut. Cântărețul a precizat că în prezent se simte bine și că a lansat o piesă.

Ce a declarat Florin Răduță despre perioada în care a fost diagnosticat cu o tumoră la stomac

„A fost o perioadă foarte grea din viața mea, a fost extraordinar de greu să mă gestionez psihic și emoțional. Am fost diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar acum un an și jumătate am făcut și un preinfarct. A fost destul de complicat și am fost nevoit să mă detașez de absolut orice. Inclusiv de muzică. Stresul și presiunea și-au spus cuvântul în ultimii ani”, a povestit Florin Răduță.

Întrebat ce l-a speriat cel mai mult în momentul în care a primit diagnosticul, tânărul a mărturisit că s-a speriat de gândul că nu va mai putea spune persoanelor pe car ele iubește că le iubește

”Dar în special am fost eu. Pentru că atunci când afli o asemenea veste trebuie să te refocusezi, să te centrezi, să afli de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Nu am avut grijă de mine în timpul acesta și probabil stresul și-a spus cuvântul. Dar important este că a fost acolo Dumnezeu. Asta este cel mai important”, a declarat câștigătorul X Factor 2015.

Cum a învins Florin Răduță boala cruntă pe care a avut-o

Florin Răduță a povestit și cum a fost procesul vindecării:

„Știam că, fiind un diagnostic atât de grav, șansele sunt mici. Am aflat acum doi ani, prin luna mai, au urmat trei luni de zile în care am urmat atât terapie cât și hipnoză. Am avut un stil de viață sănătos iar tumora s-a absorbit în trei luni de zile. Și când am fost la următoarea endoscopie, doctorul a spus că nu mai există nici ulcer și nici urmă de tumoră. Ca și cum este totul nou”, a mărturisit Florin Răduță.

În timpul bolii Florin Răduță a ajuns inconștient la spital, în stare gravă. În vara lui 2021 tânărul anunța că s-a vindecat.

Florin Răduță a câștigat sezonul 5 X Factor, în calitate de finalist al grupei lui Ștefan Bănică.

