Mihai Morar, primele declarații după ce Forza ZU a fost anulat: ”E un anunț pe care l-am făcut cu toată asumarea. Ține de siguranță!”

Festivaluri internaționale precum „Tomorrowland Winter” din Franța si „Ultra Music Festival” din Miami se află în situații similare. Anunțuri oficiale au fost făcute de către organizatorii acestor evenimente în urmă cu doar câteva zile.

“Emoțional, a fost o decizie foarte grea de a anula ediția aniversară Forza ZU. Dar, rațional, cred că e decizia corectă. Forza ZU a devenit cel mai mare concert din România și, chiar la edițiile la care am avut peste 100.000 de spectatori, am pus siguranța oamenilor mai presus de numărul lor. La Constanța, acum 3 ani, am întrerupt concertul în timpul unei furtuni, reușind să evacuăm o plajă cu 80.000 de oameni, fără nicio victimă. Forza ZU 2020, programată în mai, nu va avea loc. Iar hotărârea aceasta nu are legătură cu panica sau frica, ține de responsabilitate și de prudență. Mergem înainte, cu calm, și vă promitem că scena Forza ZU se va ridica pentru a zecea ediție, cu siguranță, atunci când vom ști că toți oamenii vor fi în siguranță”, declară Mihai Morar.

Măsurile au fost luate și în concordanță cu recomandările venite din partea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care, prin vocea Directorului General Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis următoarele: "Suntem într-o situație foarte delicată, în care epidemia poate merge în orice direcție, în funcție de modul în care gestionăm situația. Poate fi izolată, dar, dacă nu facem ce trebuie, va scăpa de sub control. Dacă aplicăm măsuri de izolare precum cele aplicate de China, vom observa o scădere a cazurilor și în final epidemia poate fi izolată."