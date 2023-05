Fosta soția a lui Antonio Banderas a ajuns să se topească pe picioare. Chipul și trupul său au suferit modificări îngrijorătoare

Vedeta care altădată poza topless la 62 de ani, fără să-și ascundă imperfecțiunile, s-a transformat total astăzi.

Melanie Griffith, apariție îngrijorătoare. Trupul său este plin de răni și vânătăi

Deși au trecut numai 3 ani de la momentul în care se dezgolea, în ciuda vârstei înaintate, transformarea sa a îngrijorat publicul. Melanie Griffith are cicatrici vizibile pe chip și răni. Mâinile sale sunt pline de vânătăi și este foarte salbă.

De-a lungul timpului a apelat la numeroase intervenții estetice pentru a estompa urmele lăsate de trecerea necruțătoare a timpului, însă unele dintre ele au fost nereușite.

Antonio Banderas a fost căsătorit cu Ana Leza din 1987. În 1995, însă, a cunoscut-o pe Melanie Griffith pe platourile de filmare la ''Two Much'' (1996), iar un an mai târziu a divorţat şi s-a căsătorit cu aceasta. Au împreună o fiică, pe Stella del Carmen Banderas, care a apărut alături de mama ei în ''Crazy in Alabama'' (1999), film în care a jucat Griffith şi pe care l-a regizat Banderas. Antonio Banderas şi Melanie Griffith s-au implicat în numeroase acte de caritate. În 2014, însă, au anunţat că divorţează, potrivit Agerpres.ro.

Stella del Carmen, fiica actorilor Antonio Banderas şi Melanie Griffith, şi nepoată a legendarei Tippi Hedren, și-a făcut debutul ca model

Stella del Carmen, fiica actorilor Antonio Banderas şi Melanie Griffith, şi nepoată a legendarei Tippi Hedren, și-a făcut debutul ca model la 23 de ani, apărând pe coperta unei reviste de modă, în anul 2019.

Stella Banderas Griffith a pozat pentru ediţia spaniolă a revistei Glamour într-un fotoreportaj realizat în Los Angeles, în care tânăra este fotografiată ca un star de cinema. Când era copil a jucat teatru, dar audiţiile i se păreau complicate din cauza firii sale foarte timide şi rezervate: "Nu încerc să devin actriţă, cel puţin deocamdată", a mărturisit ea.

