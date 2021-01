Cum s-a fotografiat Antonio Banderas alături de iubita mai tânără cu 22 ani, în noaptea de Revelion

Fanii i-au transmis lui Antonio Banderas gândurile lor bune, iar unii dintre ei nu au ezitat să o admire pe frumoasa lui iubită.

Actuala iubită a lui Antonio Banderas are origini germane și olandeze și este de profesie consilier de investiții.

Nicole Kimpel l-a cunoscut pe Antonio Banderas în anul 2014, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la scurt timp după ce actorul își anunțase divorțul de Melanie Griffith, după o căsnicie de 18 ani.

În anul 2017, Nicole Kimpel i-a salvat viața lui Antonio Banderas, atunci când actorul s-a aflat în pragul unui atac de cord, scrie Daily Mail.

"Iubita mea se confruntă cu o durere de cap, dar nu aveam în casă niciun medicament. De aceea a ieșit să cumpere ceva, orice putea să îi amelioreze durerile. A cumpărat aspirină, acesta fiind singurul medicament pe care l-a găsit.

În dimineața următoare, când am început să am simptome și am realizat ce se întâmplă, a avut inspirația să îmi dea o aspirină și mi-a salvat viața. Da, am primit o a doua șansă, iar unele lucruri s-au schimbat complet din acel moment", a povestit Antonio Banderas în cadrul unui interviu acordat în emisiunea lui Jimmy Kimmel.