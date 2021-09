Fostul soț al Ancăi Țurcașiu se însoară la un an de la divorț. Cristian Georgescu i-a pus inelul de logodnă pe deget iubitei

Cristian Georgescu și-a refăcut viața la doar un an de la divorțul de Anca Țurcașiu alături de femeia cu care a mai fost surprins și în urmă cu cu un an, după ce artista spusese că s-a despărțit de bărbatul cu care a avut o căsnicie de 22 de ani și împreună cu care are și un băiat.

Iată că, acum, Cristian Georgescu a făcut următorul pas în relația pe care o are și i-a pus iubitei sale inelul de logodnă pe deget. Un inel din aur alb cu diamante pentru care a scos o sumă destul de frumoasă din buzunar.

Cristian Georgescu se căsătorește. Medicul i-a pus inelul de logodnă pe deget iubitei sale

Cei doi sunt fericiți împreună și se bucură de timpul petrecut alături. Așadar, Cristian Georgescu și partenera lui au fost la mare, iar acolo medicul stomatolog s-a ocupat de tot confortul iubitei sale, astfel că a închiriat un iaht de lux unde s-au relaxat alături de prietenii cu care erau, potrivit Antena Stars.

Și mai mult decât atât, în imaginile cu ei de pe acel iaht, care pot fi văzute în videolcipul de mai sus, iubita medicului a ținut neapărat ca în fotografii să se vadă cât mai bine și inelul pe care îl poartă cu mândrie pe deget.

Din spusele afaceristului, naș de cununie nu le va mai fi Cristian Țânțăreanu pentru că acesta nu ar vrea să se mai bage în relațiile lor: „Nu știu prea multe despre relația lui Cristian, nu am mai ținut legătura prea strâns. Oricum, nu mă pot băga eu în relațiile pe care le au și nici nu vreau, este strict treaba lui. Dar nu, nu îl voi cununa eu, nu cred că se pune problema s fiu eu naș la nunta lui', a spus Cristian Țânțăreanu pentru Fanatik.

Anca Țurcațiu a oferit informații neașteptate despre divorțul de fostul soț, medicul stomatolog Cristian Georgescu. Aceasta a dezvăluit că s-a confruntat cu o perioadă destul de complicată după separare.

Anca Țurcașiu a divorțat de Cristian Georgescu. Care ar fi fost motivul

Cântăreața și medicul stomatolog Cristian Georgescu au divorțat în urmă cu un an. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 22 de ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel, Radu Cristian.

"Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani!

Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!

Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!", a scris vedeta pe una dintre rețelele de socializare, în urmă cu aproximativ un an.

Despărțirea dintre cei doi s-ar fi produs în momentul în care Cristian Georgescu nu ar mai fi vrut să meargă la muncă și voia să se întrețină doar din banii pe care Anca Țurcașiu îi producea, scrie cancan.ro.

