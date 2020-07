Unde s-a mutat Anca Ţurcaşiu după divorţ! Cum arată vila de 300 de mii de euro pe care a părăsit-o | Video

La doar cateva saptamani dupa ce a anuntat divortul, Anca Turcasiu s-a murat deja din casa din Corbeanca. Solista a renuntat la vila de 300 de mii de euro și și-a cumpărat un apartament într-o zonă rezidențială din București.

Anca Țurcașiu a divorțat după mai bine de douăzeci de ani de căsnicie!

Solista a stat foarte mult timp în Paradisul Verde, un cartier de lux, din Corbeanca. Aici aveau locuință construita pe teren pe care l-a primit cadou chiar de la nașul ei de cununie, Cristian Țânțăreanu.

Anca Țurcasiu susține foarte multe concerte pe litoral in sezonul estival, mai exact in Mamaia, iar inainte de asta si-a achizitionat un apartament in Bucuresti.