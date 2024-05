Florin Dan Pucean, fratele dansatoarei Cristina Pucean, va sta 10 ani și 6 luni în spatele gratiilor.

Fratele Cristinei Pucean și-a aflat pedeapsa tot din spatele gratiilor, acolo unde ispășește o altă condamnare.

Fratele Cristinei Pucean va sta încă 10 ani după gratii. Ce fapte grave a comis Florin Pucean, care nu e la prima condamnare

Florin Pucean, fratele Cristinei Pucean, și-a aflat pedeapsa. Bărbatul, care este încarcerat la Penitenciarul Rahova pentru pornografie infantilă și act sexual cu un minor, a fost judecat și condamnat pentru alte două fapte penale.

Condamnat la 3 ani de închisoare pentru pornografie infantilă și alți doi ani pentru act sexual cu un minor, Florin Pucean a primit o condamnare de 3 ani și 8 luni odată ce pedepsele s-au contopit.

„Este vorba despre fosta iubită a fiului meu. Ea a depus plângerea. Are 17 ani, au avut o relație, s-au certat, iar acum vrea să îi facă rău. Într-adevăr, fiul meu este arestat în prezent”, declara mama Cristinei Pucean în 2021.

Fratele Cristinei Pucean a mai fost condamnat la 1 an de detenție pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, însă mai are o pedeapsă de 8 ani și 6 luni sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol.

În urmă cu două luni, Tribunalul București a admis cererea lui Florin Pucean, privind modificarea pedepsei. Astfel: "aplică petentului condamnat pedeapsa cea mai grea de 8 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, deci un spor de 2 (doi) ani închisoare, petentul condamnat PUCEAN DAN FLORIN urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 10 (zece) ani şi 6 (şase) luni închisoare."

Decizia Tribunalului București nu este una definitivă și poate fi contestă în termen de trei zile de la comunicare. Până în momentul de față, pe portalul instanțelor de judecată nu apare o astfel de cerere din partea avocaților lui Florin Pucean.

Prima condamnare a bărbatului a fost trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de opt ani. Pedeapsa primită era pentru constituirea unui grup infracțional organizat în vederea comiterii de infracţiuni, fraudă informatică în formă continuată şi înşelăciune în formă continuată, conform Spynews.

”Potrivit rechizitoriului DIICOT, în perioada iunie 2012-ianuarie 2013, grupul infracţional format din şapte persoane a pus în vânzare, pe un site de anunțuri, telefoane mobile de ultimă generaţie. Dan Florin Pucean și „tovarășii” săi au creat peste 700 de conturi fictive pe un site de comerţ online, prin care puneau în vânzare, pentru sume cuprinse între 1.000 şi 2.000 de lei, telefoane mobile de ultimă generaţie, pe care, însă, nu le deţineau în realitate.”, arată Replica Online.