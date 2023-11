Fuego a vorbit despre greutățile din copilărie. Ce spune cântărețul despre secretul unei cariere de succes

Fuego a vorbti deschis despre copilăria lui și de neajunsurile cu care el și familia lui s-au confruntat în acea perioadă. Ce spune despre cheia succesului său.

Faimosul interpret a oferit un interviu exclusiv, dezvăluind secretele unei cariere muzicale de succes care se întinde pe parcursul a 30 de ani. În discuția specială cu Antena Stars, artistul a subliniat importanța autenticității și a modestiei în cadrul acestei lungi cariere.

Fuego, despre copilărie și despre cum a reușit să aibă succes în zilele acestea. Ce spune cântărețul

Fuego a insistat că nu se consideră o celebritate și nici nu îmbrățișează acest termen. În schimb, artistul pune accentul pe faptul că rămâne "un om obișnuit", un aspect pe care îl consideră esențial pentru a menține o carieră de durată în lumea artistică. Artistul a împărtășit amintiri din copilăria sa, evidențiind momente mai puțin favorabile.

Interpretul a mărturisit că a crescut consumând mâncare simplă, precum pâine cu slănină, pâine cu untură și pâine cu margarină, alături de cartofi copți. Fuego a rememorat și perioada comunistă, când alimente precum portocalele și kiwi erau un lux și greu de găsit în comerț.

„Nu mă consider o vedetă și nu îmi place cuvântul acesta. Urăsc cuvântul acesta. Cel mai important este să fii un om de rând. Probabil că și acesta este unul dintre secretele unui artist ca să ajungă la o vârstă în carieră. Anul acesta fac 30 de ani de carieră, dar am trăit și cu pâine cu slănină când eram copil, am mâncat și pâine cu unsoare și pâine cu margarină, cu brânzică rasă deaspura. Am mâncat și cartofi copți, când probabil nu aveam unele bunătăți pe care ni le doream, pentru că noi am trăit o perioadă în comunism în care ne-am fi dorit să mâncăm o portocală, un kiwi, nu se găseau astea. Și când se găseau la alimentară se crăpau geamurile pentru că trebuia să ai relații ca să găsești o banană sau o portocală”, a mărturisit Fuego, pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Fuego subliniază că, de-a lungul celor trei decenii, a păstrat aceeași esență și autenticitate care l-au caracterizat încă de la începutul carierei sale.

„Eu cred că anii aceștia 30 sunt niște ani de o experiență și o intensitate extraordinară pentru că eu nu m-am schimbat în acești 30 de ani. Eu sunt copilul Paul Surugiu care a pornit de la Turda, cu bune și rele”, a adăugat artistul.