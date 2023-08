Cum a reușit Fuego să slăbească atât de mult și ce dietă strictă ține. Cum arată în prezent cântărețul

Fuego a dezvăluit cum a reușit să slăbească atât de mult și să se mențină în formă. Acesta a dat jos 18 kilograme într-o lună, în anul 2018.

Fuego a oferit câteva declarații inedite cu privire la faptul că a reușit să slăbească miraculos multe kilograme. Acesta a explicat și care este dieta pe care o ține și cât de strict on respectă.

Fuego, despre cum a reușit să piardă în greutate și ce dietă ține. Cum arată cântărețul în prezent

Fuego a explicat că a ținut diete în trecut, dar se gândește serios să continue și în viitor pentru a se menține în formă. Soluția pe care el a găsit-o a fost cea de a se abține de la mâncare cât de mult poate.

„Da, am ținut, țin și voi mai ține. Am norocul și avantajul că dau foarte repede jos kilogramele, dacă mă țin de programul pe care mi-l setez și dacă am o motivație suficient de puternică să fac asta. Dietele mele, cele mai frecvente, sunt și foarte simple.

Pur și simplu mă abțin de la mâncat mult. Renunț la anumite alimente și complet la pâine, dulciuri, prăjeli, făinoase, grăsime. Mănânc carne slabă, salate și cantități mai mici la toate și pot slăbi foarte ușor așa. Recordul a fost în 2018, când am slăbit 18 kilograme în mai puțin de o lună. Cred că e important să facem ce simțim, să ne placă să fim în pielea noastră și să încercăm să nu avem complexe, indiferent de ce spune societatea!”, spune Fuego, pentru viva.ro.

Iată cum reușește să se reaxeze Fuego:

„Îmi încarc „bateriile' făcând tot ce-mi place – pictez, mă relaxez, stau cu prieteni, dorm, văd un film bun sau citesc o carte. În ultima vreme, în timpul liber, m-am uitat la câteva serii interesante pe Netflix, care m-au destins și care m-au făcut cumva să văd lumea cu alți ochi. Nu sunt un om care să aibă timp vreo clipă să se plictisească. Chiar dacă sunt permanent pe drumuri sau implicat în proiecte, știu cum să am grijă de sufletul meu, să mă odihnesc și să nu mă extenuez”, mai spune el.

Cum l-a afectat pe Fuego moartea tatălui său: „Nu am cum să-l uit deloc!”

Fuego a fost întrebat despre cea mai dragă amintire pe care o are cu tatăl său, dar și despre cum a făcut față pierderii enorme din viața sa. Părintele lui s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani:

„Am o multitudine de amintiri cu el. Nu voi uita niciodată serile pe care le petreceam împreună și povesteam și mă uimea cu toate cunoștințele sale. Nu voi uita vacanțele în care i-am dus pe ai mei. Nu voi uita privirea și sfaturile lui! Nu am cum să-l uit deloc! Anumite răni nu se șterg niciodată… Viața merge mai departe, dar imaginea lor e impregnată acolo în sufletul meu! Iar eu sunt eu, cel de azi, și datorită lor!”, a spus Fuego.

Fuego a fost întrebat și despre relația cu mama sa. El susține că pe ambii părinți îi consideră apropiați, însă, mama are un loc special în inima lui:

„De amândoi, pentru că ambii mi-au fost suport, mi-au fost prieteni și sprijin. Dar, totuși, mama a fost mai aproape. Mama mea, Eugenia, este, fără doar și poate, eroina mea. Și-a sacrificat destinul, a clădit și nu a cerut niciodată lauri pentru asta. A înțeles că viața ei este formarea mea și nu a ezitat niciodată în îndeplinirea acestui vis special. Oricum ambii m-au susținut necondiționat, mi-au deschis porți, au avut grijă de mine și cred, din suflet, că le-am împlinit așteptările!”, a mărturisit Fuego, citat de Viva.ro.

„Dincolo de asta, mama e și ea un personaj, comic, cu replici surprinzătoare la orice, mereu pusă la punct cu toate informațiile și cu drag de ce-i frumos și special. Îmi doresc pentru ea sănătate, liniște, fericire și clipe aproape de ea, cât mai mult timp cu putință.”.

Întrebat despre cum arată un moment de relaxare pentru el, Fuego a răspuns că alege să facă tot felul de activități care îi fac plăcere, precum pictatul, să vizioneze un film bun sau să citească o carte:

