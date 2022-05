Gabi Bădălău a anunțat că s-a despărțit de Bianca Drăgușanu. Care e motivul separării și care sunt primele declarații ale Biancăi

Anunțul neașteptat i-a suprins pe fani, în special după ce Gabi Bădălău se întâlnise din nou în instanță cu fost alui soție, Claudia Pătrășcanu, pentru un nou termen în procesul lor de divorț.

Se pare că la doar câteva zile distanță. Gabi Bădălău a decis să pună capăt relației sale cu Bianca Drăgușanu și a postat un mesaj pe Insta Stories.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu s-au despărțit

“După o lungă perioadă de timp în care am fost implicat într-o relație…în urma nepotrivirii de caracter, am decis să rămânem amici, să rămânem cu lucrurile frumoase și să ne vedem fiecare de planurile noastre de viitor…separați”, este mesajul postat de celebrul afacerist.

De cealaltă parte, Bianca Drăgușanu nu a postat și nu a făcut niciun anunț în acest sens. Tânăra blondină a postat aseară mai multe video-uri din mașină în timp ce conducea, apărând extrem de zâmbitoare.

Chiar dacă nu se știe exact motivul despărțirii, faptul că ei s-au despărțit pare că vine ca o lovitură grea pentru Gabi Bădălău, în special și din cauza problemelor pe care le are în comunicarea cu fost lui soție și mama copiilor săi. Acum nu mai are sprijinul și iubirea Biancăi Drăgușanu. Afaceristul are doi băieți cu fosta lui soție, Claudia Pătrășcanu.

„Este o comunicare foarte defectoasă. E o fire foarte conflictuală, nu înțeleg. Sunt uimit de atitudinea Claudiei, de atitudinea avocaților. E a patra echipă de avocați pe care o schimbă, au fost 12 avocați la număr până acum. Nu înțeleg răutatea asta pe care o are asupra mea, de a mă decade din drepturi...”, a mărturisit el la Antena Stars.

Primele declarații ale Biancăi Drăgușanu, după despărțirea de Gabi Bădălău

Potrivit reporterilor XNS, Bianca Drăgușanu a spus că: “Și-a dat seama cam târziu că nu mai suntem într-o relație de mult timp. Așa fac copiii mari când se supără”. De asemenea, Bianca se pare că l-a confruntat pe Gabi Bădălău despre care aflase că o înșelase cu un weekend în urmă.

Gabi Bădălău a negat zvonurile conform cărora Bianca Drăgușanu ar fi însărcinată

În urmă cu puțin timp, s-a zvonit că Bianca Drăgușanu ar fi însărcinată. Acest lucru a adus în atenția presei relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău.

Bărbatul nu a dorit să comenteze zvonurile care au apărut în presă și a încercat să clarifice întreaga situație.

Gabi Bădălău, iubitul Biancăi Drăgușanu, a anunțat în urmă cu puțin timp că el și frumoasa blondină au pus punct relației lor.

Conform Spynews, Bianca Drăgușanu ar fi însărcinată cu copilul lui Gabi Bădălău. Sarcina ar fi la început, mai exact în a doua lună. După ce a fost contactată de presă, Bianca nu a dorit să dea mai multe detalii, ea fiind plecată în Dubai alături de fiica ei Sofia.

Totuși, Gabi Bădălău a negat zvonurile despre o posibilă sarcină. El a afirmat că Bianca nu este însărcinată și că nici nu are ce să comenteze mai mult pe marginea acestui subiect.

Nu este prima oară când Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău trec printr-o separare. Cei doi s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, dar de această dată Gabi Bădălău pare să fie sigur de decizia lui.

