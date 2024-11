Gabriela Cristea a vorbit despre cele două operații de cezariană prin care a trecut când a născut: „Aveam peste 40 de ani...”

Gabriela Cristea a trecut prin două operații de cezariană: prima în 2017, când a născut-o pe Victoria și a doua în 2019, când a a adus-o pe lume pe Iris. Prezentatoarea a precizat că faptul că nu a născut natural nu a afectat cu nimic relația cu fiicele ei.

După ce candidatul la prezidențiale Călin Georgesscu a declarat că la nașterea prin cezariană „se rupe firul divin”, Gabriela Cristea, care a devenit mama după 40 de ani a povestit despre experiențele sale cu cele 2 sarcini. Gabriela Cristea este fericita mama a două fete superbe: Victoria și Iris.

„Sunt mamă. Am doi copii minunați pe care îi iubesc din tot sufletul și mi-am dorit să fac copii de când mă știu. Am reușit să-mi împlinesc visul ăsta târziu după 40 de ani. Și tocmai din această cauză a trebuit să-mi aduc pruncii pe lume prin cezariană. Asta însă nu m-a făcut mai puțin mama.

Nu m-a decăzut din drepturile parentale și nu m-a făcut să-mi iubesc mai puțin copiii, decât oricare altă mamă care a reușit să-i aducă pe lume pe cale naturală. Le felicit pe femeile care au reușit să-și aducă pruncii așa natural, cum e lăsat de la Dumnezeu.

Dar nu cred că legătura dintre mamă și copil se rupe atunci când medicul taie pentru operația de cezariană. La prima sarcină atunci când am adus-o pe lume, pe Victoria, când am rămas însărcinată am fost în al nouălea cer. Problemele însă au apărut ulterior, pentru că au fost multe de sănătate”, a spus Gabriela Cristea.

Prezentatoarea a mărutisit că prima sarcină a fost una dificilă.

„Aveam peste 40 de ani și sarcina a fost una destul de dificilă. Deși copilul meu a dat semne de naștere prematur la 37 de săptămâni, medicii au considerat că în ciuda faptului că s-a declanșat nașterea aceasta ar trebui să fie făcută prin cezariană pentru a proteja viața copilului, dar și viața mamei.

Și uite așa am adus-o pe lume pe Victoria. N-a fost ușor, ba din contră a fost destul de dificil și recuperarea a fost una grea și anevoioasă. După ce am născut au apărut multe probleme de sănătate și, din păcate, am reușit să o alăptez pe Victoria doar trei luni de zile. Nu s-a pierdut nici o secundă legătura dintre mine și fiica mea și am să vă explic imediat”, a spus Gabriela Cristea într-un video publicat pe Instagram.

În 2019, Gabriela Cristea a devenit mama pentru a doua oară.

„Pe cea de-a doua fiică am adus-o pe lume în mai puțin de doi ani după ce am născut-o pe prima, iar din această cauză nașterea naturală era exclusă. Chiar medicii au hotărât că e mai bine ca fiica mea cea mică să fie adusă pe lume la 37 de săptămâni. Nașterea fost una ok, iar sănătatea mea a fost mult mai bună decât la prima sarcină”, a spus prezentatoarea Mireasa: Capriciile Iubirii.

Gabriela Cristea a mărturisit că legătura între ea și fetele ei s-a legat rapid

„Legătura cu cele două fiice s-a creat rapid. Și vreau să vă spun așa, că de la prima naștere cea cu Victoria, avem prin amabilitatea asistentei care a fost la naștere, un filmuleț în care Victoria mi-este pusă mie la piept. Nu poți să urmărești acel film. Eu l-am văzut de trei ori în viața mea și am plâns în hohote după ce am născut. Eu am mai văzut filmul acela, alte două persoane care de asemenea au plâns. Atâta emoție și atâta descărcare de energie și de dragoste este în filmul ăla, încât este greu de dus pentru oricine privește filmul.

Din păcate la Iris n-a avut cine să filmeze, avem doar câteva fotografii, dar foarte frumoase și pline de încărcătură emoțională. Vreau să vă spun că după ce am născut fetele, multă vreme, când ele erau foarte, foarte mici, le culcam și mă duceam să fac treabă prin casă, casa noastră fiind destul de mare, ieșeam chiar și pe terasă și în momentul în care copiii mei se trezeau, eu știam exact… Aveau loc în corpul meu niște schimbări fiziologice extraordinare, iar eu știam clar când s-au trezit copiii mei. iar legătura dintre mine și fetele mele este una extraordinară.

Toate deciziile pe care le iau în viața asta împreună cu soțul meu, le luăm gândindu-ne prima dată și punând în topul listei bunăstarea copiilor noștri, sănătatea lor atât fizică, cât și sufletească pentru că e important pentru noi să fim legați ca o familie să fim uniți”, a spus prezentatoarea.

Gabriela Cristea s-a adresat bărbaților care spun că o mama est emai puțin mama dacă naște prin cezariană.

„Așa că, dragilor, cine are tupeul să spună că legătura dintre mamă și copil se rupe în momentul în care medicul taie pentru a face operația de cezariană, habar n-are despre ce vorbește. Fetele mele au văzut operația pe care o am și știu exact la ce a folosit operația aceea. Pentru că nu le-am vorbit ca despre o suferință când vine vorba de operație, ci le-am vorbit despre acea procedură ca despre un lucru miraculos care le-a ajutat pe ele să vină pe lume, într-o lume care sper să fie mai frumoasă și mai tolerantă.

Și nu, doamnelor dacă ați născut prin cezariană sau dacă ați născut pe cale naturală, nu sunteți mame mai bune sau mai puțin bune, sunteți mame și atât. Și faptul că ați născut prin cezariană să știți că recuperarea este mult mai grea decât la o naștere naturală.

Dacă mai aud un bărbat care spune vreodată că o mamă este mai puțin mamă sau că legătura dintre mamă și copil s-a rupt doar pentru că mama a născut prin cezariană, vreau să-i spun atât acelui bărbat și mă uit în ochii tăi… Stimate domn și spun doar atât, când vei purta în pântec timp de nouă luni de zile un copil și când îl vei aduce pe lume, pe cale naturală sau prin cezariană abia atunci, abia atunci putem sta de vorbă”, a spus Gabriela Cristea.