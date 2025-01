Ioana State a petrecut finalul de an în Thailanda. Iată cum a fost noaptea dinte ani pentru fosta concurentă Asia Express.

Ioana State s-a îndrăgostit de meleagurile Asiei în aventura de pe Drumul Zeilor. Provocările prin care a trecut alături de Mane Voicu nu au făcut-o să renege frumusețile acelor meleaguri. Tocmai de aceea a ales să-și petreacă Anul Nou în Thailanda.

Ioana State, Revelion exotic. S-a întors pe Drumul Zeilor pentru a petrece noaptea dintre ani. Cine i-a fost alături

Comediana a postat o serie de filmulețe pe contul său de Instagram în care și-a ținut la curent urmăritorii cu o nouă aventură la cumpăna dintre ani.

Ioana a povestit că era foarte aproape să rateze numărătoarea inversă, deoarece, după cum mărturisește, a dormit prea mult.

„Ce credeți că am făcut? Am dormit ca ursoaica. Am vrut să dorm o oră și bineînțeles că am apucăturile ălea de vacanță și opresc alarma și m-am trezit la 9 și ceva. Și am rămas un pic în urmă. Gașca e deja acolo, dar ajung și eu”, spune ea într-un InstaStory.

„O să merg pe jos vreo 20 de minute, pentru că e foarte greu să găsești transport acum”, explică Ioana.

Fosta concurentă Asia Express este deja învățată cu astfel de trasee, iar întâmplarea din noaptea de Revelion îi aduce aminte de experiența de pe Drumul Zeilor.

Aceasta a filmat șoi atmosfera de pe străzile insulei Phuket, unde dansul, băuturile, mâncarea și temperatura plăcută invita la voie bună: „Zici că e Untold aici.”

Ioana a petrecut într-o locație exclusivistă cu alte vedete din România. Alături de ea, în noaptea dintre ani, au fost Cosmin Natanticu și Lizi, dar și Cuza și alți cunoscuți autohtoni puși pe distracție.

În prima zi a anului 2025, după o petrecere pe cinste, Ioana s-a bucurat de o zi la SPA.