Gabriela Cristea, surprisă de fiica ei cea mare. Ce i-a pregătit Victoria: „Sunt mândră” VIDEO

Gabriela Cristea se mândrește ori de câte ori are ocazia cu familia ei frumoasă, având două fetițe alături de soțul ei, pe Victoria și Iris. Prezentatoarea TV și Tavi Clonda le pun pe cele mici pe primul loc, în ciuda programului încărcat, și aleg să petreacă timp de calitatea în compania acestora.

Prezentatoarea de la „Mireasa, Capriciile iubirii” a împărtășit recent și cu admiratorii săi din mediul online momentele frumoase petrecute în familie.

Citește și: Cum a surprins-o Tavi Clonda pe Gabriela Cristea de ziua numelui. Soțul prezentatoarei i-a transmis un mesaj emoționant

Gabriela Cristea, surprisă de fiica ei cea mare, Victoria. Filmulețul adorabil publicat de prezentatoarea TV

De această dată, Gabi Cristea a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de un filmuleț pe măsură, declarându-se extrem de mândră de fiicele ei, în special de Victoria, fetița ei cea mare, care a surprins-o în mod plăcut.

Victoria este deja o domnișoară în toată regula, iar de acum în colo este ajutor de nădejde și în bucătărie. Fetița apare în video-ul cu pricina în timp ce ajută la prepararea unui tort, iar gestul micuței a înduioșat-o pe Gabriela Cristea, în vârstă de 48 de ani, care își vede fetițele crescând pe zi ce trece.

Prezentatoarea TV a scris și câteva rânduri emoționante în dreptul imaginilor în care ea și fetița ei au „lucrat” împreună la prepararea unui tort, explicând că este mai mult decât mândră de evoluția celor mici.

„Sunt așa mândră de Victoria. Sunt mândră de amândoi copii mei, dar azi mi-a crescut inima când am realizat în ce om minunat, vesel și fericit se transformă. Aici am făcut amândouă un tort de casă, mai mult ea”, a scris prezentatoarea, pe contul personal de Instagram.

Citește și: Gabriela Cristea a ajuns pe patul de spital la ora 5 dimineața. Imaginile cu prezentatoarea surprinse chiar de soțul ei

Cum a reușit Gabriela Cristea să treacă peste problemele din trecut

În urmă cu câteva zile, Gabriela Cristea a ținut să le transmită urmăritorilor săi din mediul online un mesaj cu încărcătură puternică, explicând cum a reușit să depășească cu brio problemele din trecut. Prezentatoarea TV a trecut printr-un divorț în urmă cu 9 ani, separându-se atunci cu scandal de fostul ei partener, Marcel Toader.

Amintindu-și de acea perioadă a vieții sale, Gabriela Cristea a dezvăluit că și-a dat seama cât de puternică a fost, reușind să înfrunte singură întreaga situație de la vremea respectivă.

„Mi-a trimis Adina (fina mea) niște poze de acum 9 ani cu noi două. Ea proaspăt căsătorită, eu proaspăt divorțată. Uitându-mă la pozele astea mi-am dat seama că Gabriela din poze a fost cea mai șmecheră și puternică versiune a mea. Și nu mă refer la cum arătăm fizic (arătam fabulos), mă refer la fata cu aparențe fragile și cu un caracter de fier.

Nu știu cum, dar am reușit să mă scutur de toată energia negativă și să nu mă las purtată pe valul văicărelilor. Am strâns din dinți și am construit cărămidă după cărămidă până azi.

Am avut și noroc să mă iubească Dumnezeu și să-mi scoată în cale oamenii potriviți. Așa că azi vreau doar să-i mulțumesc Gabrielei de acum 9 ani pentru cum a știut să mă scoată la mal”, este mesajul publicat de Gabriela Cristea, pe contul personal de Instagram.

Vio, cel de-al patrulea jurat în noul episod iUmor. Dă PLAY și vezi toate momentele în AntenaPLAY.