Gabriela Prisăcariu a ajuns la spital. Ce a declarat soția lui Dani Oțil din cabinetul medicului

Gabriela Prisăcariu a ajuns la spital. Starea ei de sănătate s-a înrăutățit în doar câteva zile

Soția lui Dani Oțil este foarte activă în mediul online. Aceasta și-a construit o comunitate puternică și încearcă să își țină urmăritorii la curent cu evenimentele din viața personală și profesională.

Recent, Gabriela Prisăcariu a postat pe contul său de Instagram că a ajuns la spital, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit.

Ce a declarat soția lui Dani Oțil din cabinetul medicului

Gabriela Prisăcariu și-a anunțat comunitatea de fani că a ajuns la spital. Deși a declarat că nu este nimic grav, aceasta a fost nevoită să se prezinte la medic în urma unei răceli, pe care ar fi luat-o chiar de la fiul său, Luca Tiago.

Micuțul Tiago a acuzat febră, însă și-a revenit în scurt timp, dar mama sa a făcut o formă mai gravă de răceală și a fost nevoită să facă investigații medicale.

Astfel, pentru a-și proteja fiul, Gabriela a decis să meargă la spital, pentru a fi consultată de specialiști.

„De obicei nu merg la spital așa foarte repede, dar acum pentru că deja sunt de două zile, mă simt foarte rău și iau pastile și mă simt și mai rău, am decis să merg la spital pentru că nu vreau să îl îmbolnăvesc și pe Tiago și se pare că de la el am luat cumva, pentru că el a avut primul febră, dar el este bine.

În doar două zile a avut doar două episoade de febră, în schimb, mie îmi bubuie capul, urechile, nasul, gâtul, așa că am decis să merg la spital, ca să fie totul sub control pentru Tiago. Am rețetă, imediat mă fac bine”, îi liniștește ea pe fani.

„Ar trebui să-mi iau câteva zile libere, a spus doamna doctor. E decembrie, cea mai aglomerată perioadă din an, cine își ia zile libere cu două săptămâni înainte de Crăciun?!” spune Gabriela, care, având un program foarte încărcat, a hotărât să-și dea un răgaz de doar o zi pentru a se pune pe picioare.

Aceasta a mai trecut prin cabinetele medicilor și la finalul lunii noiembrie, după ce a acuzat dureri mari de spate. Vedeta nu s-a așteptat la diagnosticul pus de specialiști.

Medicii i-au recomandat să apeleze la ședințe de recuperare pentru a ține situația sub control. Gabriela Prisăcariu a fost diagnosticată cu hernie de disc. Deocamdată specialiștii i-au recomandat să facă ședințe de recuperare, evitând astfel o posibilă intervenție chirurgicală.

„(...) Mi-am luat pentru acasă un brâu, corset și tot timpul cât stau cu Tiago folosesc acest brâu, pentru că nu am voie să-l ridic pe Tiago, dar este imposibil, așa că port acest brâu care mă ajută foarte tare, surprinzător îmi susține foarte bine toată zona spatelui”, a declarat Gabriela în mediul virtual.