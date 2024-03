Gabriela Prisăcariu a ajuns pe perfuzii. De pe patul de spital, soția lui Dani Oțil i-a transmis un mesaj soțului: „Am o scuză”

Gabriela Prisăcariu se confruntă cu o răceală puternică, fapt care a adus-o la spital, unde i-a fost administrată o perfuzie. De pe patul de spital, soția lui Dani Oțil i-a transmis un mesaj soțului.

Gabriela Prisăcariu a publicat imagini de la spital, anunțându-și fanii că a avut nevoie de o perfuzie. Chiar dacă nu s-a simțit bine, soția lui Dani Oțil a avut moralul sus, iar în timp ce primea îngrijiri medicale și-a făcut de lucru, afectând bugetul familiei.

Gabriela a făcut haz de necaz și a spus că cea mai mare problemă pe care o întmpină este că nu se poate abține din a face cumpărături online, cât timp i se administrează perfuzia. Cu această ocazie, Gabriela și-a anunțat soțul că are o scuză să cumpere obsesiv: este răcită.

„Nu e săptămâna mea asta! Știți care e problema? Cu cât durează mai mult perfuzia, cu atât comand tot ce se poate de pe Internet. Dani, am o scuză, sunt răcită! Eu scap cu răeala asta, dar de Dani nu știu ce să zic! Ce-mi mai lipsește e un sacou alb de primăvară. Nu găsesc! În rest, am comandat toate porcăriile! Mai am jumătate de oră de perfuzie, deci mai am timp berechet”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Chiar dacă a avut nevoie de perfuzii pentru a se simți mai bine, Gabriela Prisăariu poate spune că și cumpărăturile au ajutat-o.

În ultima perioad, soția lui Dani s-a confruntat cu probleme de sănătate. Recent, Gabriela Prisăcariu a anunțat că merge din nou la sală, după ce o perioadă a fost nevoită să facă pauză, din cauza problemelor cu spatele. Soția lui Dani Oțil a fost foarte fericită când a revenit în sala de fitness.

„Am o durere cumplită de spate, care este acolo non-stop, indiferent că stau jos, indiferent că stau în picioare (...) Singurul lucru care mă relaxează e să mă întind pe podea. Am aflat recent că am o hernie de disc, de aici și această durere. Vin zilnic la recuperare! Am făcut RMN, am hernie de disc, fac recuperare, mi s-au făcut două injecții în spate, pentru că nu mă lasă această durere deloc, iar cu calmante și cu toate picăturile începe ușor, ușor să mă lase”, a mărturisit fotomodelul pe pagina sa de Instagram.

