Cum arată chipul Gabrielei Prisăcariu fără machiaj. Soția lui Dani Oțil și-a încântat fanii cu o ipostază cât se poate de naturală

Gabriela Prisăcariu și-a încântat fanii cu o apariție cât se poate de naturală. Soția lui Dani Oțil s-a pozat în sala de sport, fără machiaj.

Fanii Gabrielei Prisăcariu au putut vedea cum arată soția lui Dani Oțil fără machiaj, la 31 de ani. Mama lui Tiago a publicat pe contul său de instagram o fotografie cu ea nemachiată. Gabriela Prisăcariu a făcut și o glumă: „Am îndrăznit să vin la sală nemachiată”, a scris soția lui Dani Oțil în dreptul unei fotografii în care apare fără strop de machiaj pe chip.

Citește și: Cum l-a surprins Dani Oțil pe fiul său în platoul de la Neatza. Micuțul Tiago „i-a luat locul” tatălui său: „Pot ieși la pensie”

Cum arată Gabriela Prisăcariu fără machiaj. Soția lui Dani Oțil și-a încântat fanii cu o ipostază natuală

Mama lui Tiago demonstrează că este superbă și fără trucurile feminine de înfrumusețare.

Citește și: Dani Oțil, reacție furibundă din vacanță. Ce l-a supărat atât de tare: „Ce se întâmpla dacă eram cu copilul?!”

Citește și: Gabriela Prisăcariu, ipostaza extrem de sexy care întrece orice imaginație: „Mi-l închipui pe Dani stând întins și făcând poza”

Nu este prima oară când Gabriela Prisăcariu publică imagini cu ea fără machiaj. Soția lui Dani Oțil este conștientă de frumusețea sa și nu ezită să se afișeze în tot felul de ipostaze. Mama lui Tiago este foarte activă pe rețelele sociale și își ține la curent fanii cu activități din viața sa. De curând, Gabriela l-a însoțit pe Dani Oțil la evenimentul de lansare a show-ului pe care îl prezintă, Power Couple România.

Gabriela Prisăcariu merge din nou la sală, după ce o perioadă a fost nevoită să facă pauză, din cauza problemelor cu spatele. Soția lui Dani Oțil a fost foarte fericită când a revenit în sala de fitness.

„Am o durere cumplită de spate, care este acolo non-stop, indiferent că stau jos, indiferent că stau în picioare (...) Singurul lucru care mă relaxează e să mă întind pe podea. Am aflat recent că am o hernie de disc, de aici și această durere. Vin zilnic la recuperare! Am făcut RMN, am hernie de disc, fac recuperare, mi s-au făcut două injecții în spate, pentru că nu mă lasă această durere deloc, iar cu calmante și cu toate picăturile începe ușor, ușor să mă lase”, a mărturisit fotomodelul pe pagina sa de Instagram.

Frumoasa mămică a dezvăluit și motivul pentru care a ajuns în această situație, susținând că tocmai ea a fost cea vinovată.

„Făceam foarte multă sală înainte, dar nu îmi lucram deloc mușchii spatelui și asta a fost o greșeală mare” a mai spus Gabriela.

Citește și: Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au un nou membru în familie. Cum a reacționat micuțul Tiago