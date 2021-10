Gabriela Prisăcariu, decolteul adânc care a pus pe jar imaginația fanilor. Cum arată acum modelul la scurt timp după naștere

Gabriela Prisăcariu Oțil, soția matinalului de la Super Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil, este într-o formă de zile mari, deși a născut în urmă cu câteva săptămâni. Tânăra mămică în vârstă de 28 de ani a povestit că a ales să nască prin cezariană, iar acum s-a recuperat complet.

La doar două săptămâni de la naștere Gabriela a postat pe contul său de Instagram prima fotografie în care își lua la revedere de la burtica de gravidă pe care o avusese până atunci. Proaspăta mămică deja revenise la formele ei inițiale, de dinainte de rămâne însărcinată, și era extrem de mândră de corpul ei.

Gabriela Prisăcariu s-a întors la proiectele ei

În urmă cu puțin timp, frumoasa blondină a postat o nouă fotografie pe contul său de Instagram cu peste 155 mii de urmăritori unde anunța că se întoarce la lucru, pregătindu-se pentru o ședință foto cu articole vestimentare.

Ea le-a dezvăluit fanelor sale că, pentru a-și recăpăta formele, a purtat imediat după naștere o centură care a ajutat-o să-și recapete talia de viespe, iar acum poate defila din nou pe podium. Gabriela s-a fotografiat într-un top roșu, cu mâneci lungi și un decolteu adând, atrăgând atenția asupra trupului ei incredibil de sexy la scurt timp după naștere.

Citește și: Dani Oțil, imagine cu chipul bebelușului său. Cum s-a pozat alături de micuțul său și al Gabrielei Prisăcariu

Fanii au copleșit-o cu complimente și felicitări pe tânăra mămică.

“Doamnieeeeee ce bine arati🤌🤌🤌!♥️ Sa inceapa haosul😂😂”

“Nu, nu te întoarce așa repede la muncă! Bucură-te de clipele astea deosebit de frumoase și magice cu bebe ❤️ Munca să mai aștepte 😂”

“Arati wow! Asa de repede ti ai revenit la formele de manechin!👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️”

“Ce înseamnă să alaptezi ❤️❤️❤️😍divin și perfect 😍👏👏”

“Ești foarte frumoasa mămica 🔥😍👏”

Gabriela Prisăcariu și-a recăpătat silueta de invidiat

Deși acumulase peste 20 kilograme în sarcină, Gabriela a reușit să slăbească foarte repede după ce a născut. Aceasta a declarat că are răbdare cu felul în care organismul său se reface și a spus la ce trucuri a apelat fără prea mult efort.

Gabriela Prisăcariu arată excelent după ce a născut, deși admite că nu mai are silueta de altă dată. De curând, aceasta s-a filmat într-o pereche de blugi care îi veneau perfect înainte să rămână însărcinată, iar acum sunt din nou încăpători.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a publicat un filmuleț în care se vede chipul micuțului ei și al lui Dani Oțil.Cât de drăgălaș este Luca Tiago

"Deja am primit multe mesaje în care sunt întrebată ce am făcut de am slăbit atât de repede. Nu am slăbit repede! Adică, am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilogram mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată.

Alăptez, după cum se vede. Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare și nu prea-mi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut pe salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta, am eu timp să-mi revin ușor, ușor", a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express