Primul lucru pe care l-a făcut Dani Oțil când s-a întors în România. Cum l-a surprins Gabriela Oțil în prezența micuțului Tiago

Dani Oțil s-a întors în România, după ce a petrecut o lună în Malta, la filmările Power Couple România, show pe care îl prezintă. Matinalul a petrecut o zi întreagă cu fiul și soția sa, iar Gabriela Oțil a publicat imagini adorabile cu micuțul Tiago și tatăl lui.

Gabriela Oțil a publicat imagini pe rețelele sociale, pentru a le arăta fanilor ce au făcut ea, Tiago și Dani, în prima zi de când prezentatorul a revenit în România.

Dani Oțil a revenit din Malta și a petrecut o zi întreagă cu soția și fiul lui. Gabriela Prisăcariu a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care Dani apare jucându-se la piscină cu Tiago.

„Ne bucuram ca s-a întors tatiiiiiiiiiii!”, a scris Gabriela Priăscariu în dreptul imaginilor în care Tiago sare râzând în brațele tatălui său.

Cum i-a surprins Gabriela Prisăcariu pe Dani Oțil și pe Tiago în prima zi de când a revenit acasă

Ulterior, Gabriela a postat o fotografie cu Dani și Tago pe bicicletă, precizând că: „Este doar prima zi de când s-a întors Dani”.

Și Dani Oțil a publicat pe contul său imagini în care apare în piscină alături de fiul său.

În imaginile publicate pe Interent de Gabriela s-a putut observa cât de fericiți a fost Dani să-și poată strânge copilul din nou în brațe.

La Super Neatza, Dani a revenit a doua zi de când s-a întors din malta, iar colegii lui i-au pregătit o surpriză: un roast de zile mari. Răzvan a pregătit câteva versuri pentru Dani Oțil, iar acesta a fost emoționat până la lacrimi.

Unde a fost plecat Dani Oțil. De ce a lipsit o lună de la Super Neatza

Dani Oțil a petrecut o lună la filmări, în Malta, în calitate de prezentator al show-ului care va fi disponibil în curând pe Antena 1, Power Couple România.

”Nu mi-a luat mult timp să spun «da» propunerii de a prezenta acest format. Am văzut două probe și am acceptat să fac parte din acest proiect, pentru că sunt o fire competitivă și mi-a plăcut foarte mult acest tip de concurs complex. Însă a existat și o parte grea a acestei decizii. Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neatza – noi suntem o familie de mai bine de 15 ani și, pentru prima oară în istorie, am intrat într-un proiect care mi-a cerut să lipsesc mai mult de o zi sau două de la Neatza. Dar am făcut-o pentru o producție în care cred și care simt că mi se potrivește mănușă – îmi plac provocările pe care le aduce participanților și am rezistența necesară prezentatorului unei emisiuni de o asemenea magnitudine: rezist și 13 ore pe platoul de filmare”, a declarat Dani Oțil, la întoarcerea de la filmările pentru Power Couple România, care s-au încheiat de curând.

