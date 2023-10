Gabriela Prisăcariu, gest suprem de iubire pentru Dani Oțil și Tiago! Și-a tatuat numele lor pe piele. Ce loc special a ales

Gabriela Prisăcariu și-a tatuat pe piele numele fiului ei, Tiago, dar și inițiala soțului, Dani Oțil. Frumosul model a publicat primele imagini pe contul personal de Instagram.

Gabriela Prisăcariu nu a mai stat pe gânduri și a mers în salonul de tatuaje pentru a-și inscripționa pe piele numele celor mai dragi și importante persoane din viața sa. Iar pentru că emană senzualitate și finețe prin toți porii, soția lui Dani Oțil a optat pentru un model cât mai elegant.

Citește și: Primul lucru pe care l-a făcut Dani Oțil când s-a întors în România. Cum l-a surprins Gabriela Oțil în prezența micuțului Tiago

Gabriela Prisăcariu și-a tatuat numele lui Tiago și inițiala soțului pe piele | Foto

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, reușind să inspire cu frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiesc.

Cei doi au un băiețel, pe nume Tiago, care nu doar că a devenit un cavaler în adevăratul sens al cuvântului, dar pare că îi calcă pe urme tatălui, dând din ce în ce mai bine pe sticlă!

Cu fiecare apariție pe rețelele sociale, dar și în fața camerelor de filmat, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, alături de fiul lor, demonstrează că sunt un exemplu de familie fericită. Așa că frumoasa soție a matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani a ales să evidențieze acest lucru printr-un gest de iubire, care șterge orice dubiu că ar fi altfel.

După câteva ore bune petrecute la salonul de tatuaje, frumosul model a pozat și rezultatul, iar fanii din mediul online s-au arătat suprinși și emoționați atunci când au văzut imaginile cu numele celor doi băieți inscripționate pe pielea Gabrielei Prisăcariu.

Cum se înțelege Gabriela Prisăcariu cu părinții lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a mărturisit în exclusivitate la Antena Stars că are o relație foarte bună cu părinții soțului ei, Dani Oțil. Vedeta a adăugat că o iubește și că o respectă pe mama prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani:

„Da, și eu o iubesc și o respect și îi iubesc foarte mult, pentru că sunt părinții lui Dani și îi admir pentru asta.”, a mărturisit soția lui Dani Oțil la Antena Stars, citată de Spynews.

Unde a fost plecat Dani Oțil. De ce a lipsit o lună de la Super Neatza

„Nu mi-a luat mult timp să spun <<da>> propunerii de a prezenta acest format. Am văzut două probe și am acceptat să fac parte din acest proiect, pentru că sunt o fire competitivă și mi-a plăcut foarte mult acest tip de concurs complex. Însă, a existat și o parte grea a acestei decizii. Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neatza – noi suntem o familie de mai bine de 15 ani și, pentru prima oară în istorie, am intrat într-un proiect care mi-a cerut să lipsesc mai mult de o zi sau două de la Neatza. Dar am făcut-o pentru o producție în care cred și care simt că mi se potrivește mănușă – îmi plac provocările pe care le aduce participanților și am rezistența necesară prezentatorului unei emisiuni de o asemenea magnitudine: rezist și 13 ore pe platoul de filmare”, a declarat Dani Oțil, la întoarcerea de la filmările pentru Power Couple România, care s-au încheiat de curând.

Citește și: Dani Oțil și Gabriela, imagine emoționantă alături de fiul lor. Oamenii au fost fascinați: "Băiatul parcă e decupat din revistă"