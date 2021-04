George Burcea, imagine drăgălașă alături de fiica sa. Cum își petrec cei doi timpul și cât de adorabili sunt

Goerge Burcea este un tătic împlinit și fericit, drept dovadă stau fotografiile sale din mediul online cu micuțele sale, în special cu Ella, fiica sa mai mare. Acesta este foarte atașat de micuțele sale și încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de ele, deși are o viața destul de ocupată.

Actorul este foarte activ pe rețelele sociale și își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai frumoase și speciale evenimente din viața sa, printre acestea se numără și timpul petrecut alături cele două persoane importante din viața sa, Ella Maya în vârstă de 4 ani, iar Clara Maria care are 2 ani.

Cum s-a lăsat fotografiat George Burcea alături de fiica sa

De curând, George Burcea a publicat pe contul său de Instagram o imagine adorabilă cu fetița sa mai mare, Ella. Cei doi au fost surprinși în timp ce se îmbrățișau, iar un lucru este evident, actorul este topit după fetițele sale, care îi bucură sufletul de fiecare dată.

"P O N E I U L L Ã P T I C ❤️🍼", a fost descrierea pe care a folosit-o acesta în semn de alint pentru micuța sa. Imaginea a strâns rapid mai bine de 6 mii de aprecieri și foarte multe comentarii pozitive din partea celor care îl urmăresc.

Reacțiile prietenilor virtuali nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îl felicite pentru relația pe care o are cu fiicele sale, dar și să o complimenteze pe micuța Ella, care este de o frumusețe răpitoare.

"Apreciez mult la tine faptul că îți ții copii aproape de sufletul tau. E foarte important rolul tatălui în creșterea copiilor. Așa să rămâi mereu....frumoși🥰" sau "Bravo! Cât mai des să stai cu ele. Cu perioada asta din viața lor nu te mai întâlnești.", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită laude și cuvinte frumoase.

Cine este George Burcea

George Burcea, tatăl Ellei și al Clarei, este actor, însă de a practica această meserie s-a ocupat cu altceva. Acesta a dezvălui că a fost marinar și a terminat Universitatea Maritimă din Constanța pentru a practia această meserie.

"Sunt fost marinar, actualmente actor. Când am terminat liceul am dat la Universitatea Maritimă din Constanța, după care chiar am plecat pe mare. Am stat doi ani pe mare, apoi am revenit, am renunțat la facultatea de marinărie și am dat la Actorie. Nu vreau altceva decât să-mi fac meseria de actor, să pot să fac un spectacol bun, să mai scriu cărți. Nu mă interesează să mă urmărească paparazzi. Sunt același om ca înainte, mă comport normal. Nu-mi plac fițele, le-am urât dintotdeauna, nu îmi plac oamenii care au fițe", a mărturisit acesta într-un interviu pentru publicația VIVA.