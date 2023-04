George Tănase, dezvăluiri neașteptate despre copilăria lui. Cum a depășit problemele de sănătate care i-au pus viața în pericol

George Tănase este unul dintre cei mai în vogă comedianți ai momentului. Dacă acum mulți zâmbesc doar când îi aud numele, în copilărie, acesta a s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care i-au pus viața în pericol. În ciuda greutăților, el a reușit să depășească toate piedicile și acum își trăiește visul.

Cu ce probeleme de sănătate s-a confruntat George Tănase în copilărie

Deși este unul dintre cei mai talentați stand-up-eri de la noi, viața lui George Tănase nu a fost întotdeauna roz. Comediantul care acum aduce tuturor zâmbetul pe buze a făcut dezvăluiri, în exclusivitate, despre detaliile mai puțin cunoscute din viața lui.

Intr-un interviu acordat pentru Showbizz Report de la Antena Stars, el a făcut mai multe dezvăluiri din viața lui personal. Telespectatorii au avut, astfel, ocazia să îl vadă într-o ipostază cu totul diferită față de cea cu care i-a obișnuit până acum.

La vârsta de doar 10 ani, George Tănase a fost diagnosticat cu o formă de hepatită, pe care a tratat-o mai greu decât se întâmplă în mod normal în cazul altor persoane, potrivit spynews.ro. Chiar dacă a luat pastile și a mers la medic, tratamentul nu și-a făcut niciun efect și pentru că problemele s-au agravat, părinții lui au apelat la o varianta „alternativă” și mai puțin întâlnită.

„Eu nu am avut problemele tuturor copiilor. Am avut niște boli, și cred că dacă am trecut de acestea, nimic nu mai poate să mă oprească. La 10 ani avea hepatită, a fost epidemie. Era un început, nu era grav, dar pentru mine a fost dificil. Regimul acela era foarte strict, m-a năucit.

Ce nu știe lumea despre mine este că nu m-am tratat de hepatită, am încercat tratamentul medicului și nu a funcționat. Cu pastile, cu stat liniștit. Și am ajuns, pentru că ai mei vin din familii de la sate, la o doamna, la terapie alternativă - i-am zice în zilele noastre - și ca să îmi revin din hepatită, am fost tăitat sub limbă. Atunci mi-am revenit și nu am mai avut probleme cu ficatul niciodată”, a mai povestit George Tănase, la Antena Stars.

George Tânase a lăsat de-o parte glumele și mai mult, a mărturisit că, la un moment dat, s-a confruntat cu depresia și a avut nevoie de ajutor specializat

