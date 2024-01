Gestul de milioane al lui Gică Hagi pentru o familie nevoiașă: le-a dat casa părintească. Cum arată locuința

Gică Hagi a renunțat la un bun cu o valoare sentimentală mare pentru a ajuta o familie nevoiașă. Acesta i-a lăsat să locuiască în casa părintească din Săcele.

Gică Hagi a copilărit în Săcele, la 40 de kilometri de Constanța, de-a lungul unui drum sinuos. Este o localitate sărăcăcioasă, a cărei bogăție este reprezentată de câteva unități agricole și de prelucrare a laptelui. Săcele se află și în aproprierea singurei plaje virgine din România, Grindul Chițuc.

Citește și: Prognoza meteo 22 - 28 ianuarie 2024. Cum va fi vremea începând de luni. Ce temperaturi se vor înregistra după ciclonul polar

Gestul de milioane al lui Gică Hagi pentru o familie nevoiașă. Ce le-a oferit antrenorul unei femei și copiilor ei

Imobilul în care a copilărit Gică Hagi nu iese cu nimic în evidență. Chiar dacă la un moment dat a reușit să răscumpere casa și a recondiționat-o pe cât posibil, fostul fotbalist nu a mai locuit niciodată acolo.

Înainte ca locuința respectivă să revină în proprietatea familiei Hagi, ea a fost vandalizată și prădată de hoți în mai multe rânduri.

Pentru că nu avea cum să se ocupe personal de această situație, Hagi a decis să le permită să locuiască acolo membrilor unei familii nevoiașe din zona respectivă, în schimbul promisiunii că ei se vor îngriji de casa și curtea în care el a copilărit, conform Playsport.

După un timp, femeia care făcuse această înțelegere cu Hagi a plecat de acolo și a rămas ca unul dintre fiii ei să continue să locuiască în acea casă alături de familia lui.

„Copilăria mea la Săcele a fost ca a oricărui copil de la sat. Eu m-am născut ca să joc fotbal, le-am arătat acest lucru părinţilor prin toate manifestările mele. Primul cadou – şi singurul pe care li l-am cerut vreodată – a fost o minge. Am primit-o la cinci ani, deşi o cerusem când aveam trei. (...)

Citește și: Horoscop dragoste pentru 22- 28 ianuarie 2024. Previziuni atât pentru nativii care au relație, cât și pentru cei singuri

A fost o perioadă foarte frumoasă. Am ţinut să-i duc acolo şi pe copiii mei când au crescut. Au văzut toate animalele, erau încântaţi! Eu am crescut cu toate animalele acestea şi am crescut bine! În aer liber, afară. Dezvoltarea unui copil e mult mai bună afară decât în casă”, povestea Gică Hagi despre perioada petrecută în casa părintească.

Potrivit sursei citate, așa ar arăta locuința în prezent: